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Anneler Günü ne zaman? Bu yıl Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?

25.04.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayına artık sayılı günler kalmasıyla birlikte, son günlerde vatandaşlar da anneler için özel ve anlamlı gün olan Anneler Günü ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Annelerine küçük sürprizler yaparak onları sevindirmek isteyenler Anneler Günü için hazırlıklarını şimdiden yapıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman? Bu yıl Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?

Anneler Günü ne zaman? Bu yıl Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?

Anneler Günü, evlatlarını yetiştirirken hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen ve çocuklarına koşulsuz derin sevgi besleyen anneleri sevindirmek ve onurlandırmak bakımından önem taşıyor. Tüm dünyada her sene farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü'ne ilişkin bilgiler, ülkemizde de son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? BU YIL ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN KUTLANACAK?

Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı.

Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor.

Yani bu yılki Anneler Günü 9 Mayıs'a denk geliyor.

ANNELER GÜNÜNÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet farklı rivayet bulunuyor. Bu rivayetlerden en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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Anahtar Kelimeler:
anneler günü Türkiye

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