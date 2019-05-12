Anneler Günü’nün emekçi anneleri

Anneler Günü tüm yurtta kutlanırken, bazı anneler ise bu günü sokaklarda çalışarak geçirdi.

Cadde ve sokaklarda simit satan emekçi anneler, Anneler Günü’nde de evlerini geçindirmek için çalıştıklarını dile getirdiler. Tüm annelerin Anneler Günü’nü de kutlayan kadın simitçiler, mesleklerini severek yaptıklarını ifade ettiler. Eskişehir’de yaşayan ve İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde simit satan Huriye Hülya Tetik, 2 yıldır simitçilik yaptığını belirterek, “Bugün bizim için çok özel bir gün. Çocuklarım aradı, Anneler Günümü kutladı. Anne olduğum için mutluyum, herkesin Anneler Günü’nü kutluyorum. Oğullarımı çalışarak büyüttüm. 3 çocuğum var, evliler, hepsinden Allah razı olsun. Anneyim, çalışmaktan mutluyum, evimi geçindiriyorum. Mesleğimi de severek yapıyorum. Bu özel günde de çalışıyoruz, mutluyuz. Bir kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi çok güzel bir şey” şeklinde konuştu.

“Biz bugün de çalışıyoruz”

Bir diğer kadın simitçi Nurten Tabanlıoğlu da, annesinin 47 yaşında öldüğünü ve gençliğinden beri çalıştığını ifade ederek, “Ben isteyerek çalışıyorum. Her annenin de çalışmasını isterim. Herkesin kendi parasını kendisinin kazanmasını, ayakta durmasını isterim. Anneler Günü sebebiyle kızım, oğlum, gelinim aradılar. Anneler Günümü kutladılar. Biz bugün de çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Bu vesile ile ben bütün annelerin Anneler Günü’nü de kutluyorum” dedi.



