HABER

Anneler Günü’nün emekçi anneleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

Anneler Günü tüm yurtta kutlanırken, bazı anneler ise bu günü sokaklarda çalışarak geçirdi.Cadde ve sokaklarda simit satan emekçi anneler, Anneler Günü’nde de evlerini geçindirmek için çalıştıklarını dile getirdiler.

Anneler Günü’nün emekçi anneleri

Anneler Günü tüm yurtta kutlanırken, bazı anneler ise bu günü sokaklarda çalışarak geçirdi.
Cadde ve sokaklarda simit satan emekçi anneler, Anneler Günü’nde de evlerini geçindirmek için çalıştıklarını dile getirdiler. Tüm annelerin Anneler Günü’nü de kutlayan kadın simitçiler, mesleklerini severek yaptıklarını ifade ettiler. Eskişehir’de yaşayan ve İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde simit satan Huriye Hülya Tetik, 2 yıldır simitçilik yaptığını belirterek, “Bugün bizim için çok özel bir gün. Çocuklarım aradı, Anneler Günümü kutladı. Anne olduğum için mutluyum, herkesin Anneler Günü’nü kutluyorum. Oğullarımı çalışarak büyüttüm. 3 çocuğum var, evliler, hepsinden Allah razı olsun. Anneyim, çalışmaktan mutluyum, evimi geçindiriyorum. Mesleğimi de severek yapıyorum. Bu özel günde de çalışıyoruz, mutluyuz. Bir kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi çok güzel bir şey” şeklinde konuştu.

“Biz bugün de çalışıyoruz”
Bir diğer kadın simitçi Nurten Tabanlıoğlu da, annesinin 47 yaşında öldüğünü ve gençliğinden beri çalıştığını ifade ederek, “Ben isteyerek çalışıyorum. Her annenin de çalışmasını isterim. Herkesin kendi parasını kendisinin kazanmasını, ayakta durmasını isterim. Anneler Günü sebebiyle kızım, oğlum, gelinim aradılar. Anneler Günümü kutladılar. Biz bugün de çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Bu vesile ile ben bütün annelerin Anneler Günü’nü de kutluyorum” dedi.

Anneler Günü’nün emekçi anneleri

Anneler Günü’nün emekçi anneleri

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
Go-kart aracıyla trafiğe çıktı, patinaj yaparak sürücüleri korkuttuGo-kart aracıyla trafiğe çıktı, patinaj yaparak sürücüleri korkuttu
Edirne'de onarımı yapılan Bulgar Kilisesi ayinle açıldıEdirne'de onarımı yapılan Bulgar Kilisesi ayinle açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Emniyet'ten flaş Ali Demir açıklaması!

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.