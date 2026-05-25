Anneleri ölen oğlakları sahiplendi, işlettiği kafede bakıyor

Avcılar’da kafe sahibi kadın, anneleri ölen oğlakları sahiplenendi. Kafede baktığı keçiler, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İstanbul Avcılar’da Azra Dik isimli kafe işletmecisi, anneleri ölen 2 keçi yavrusuna sütten kesilene kadar bakma kararı aldı. Gün içinde çalışırken oğlakların mağdur olmaması için kafede bakmaya başladı. Dik, altlarına bebek bezi bağlayıp kafede oğlaklar için kafesten yuva hazırladı. Sosyal medya paylaşımları sonrası 2 keçi vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Keçiler sütten kesilene kadar bakmaya devam edeceğini söyleyen Dik, gösterilen ilgiden de memnuniyetini dile getirdi.

HER KESİMİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

"Vel" ve "More" adını verdiği oğlakları sahiplenen kafe işletmecisi Azra Dik, "Minik keçilerimizi sahiplendik sütten kesilene kadar bakıyoruz. Anneleri öldü bu yüzden günde 4-5 öğün sütle beslenmeleri gerekiyor. Çiftlikte ilgilenecek kimse yok. Ben de tüm gün burada olduğum için ben bakıyorum. Onlarda benimle bir süreliğine burada duracaklar.

Şu anda 1 aylıklar yaklaşık 2 aylık olunca sütten kesiliyorlar. 1 ay da daha burada duracaklar. Ben İstanbul’da büyüdüğüm için hiç keçi görmedim. Benim gibi olan insanlar gerçekten çok şaşırıp görmeye geliyorlar. Bunlarla beraber burada kahve içiyorlar. Genellikle aileler geliyor. Orta yaşlar büyük yaşlar, her kesimin dikkatini çekiyor.

Kızlar sevgililerine hadi gidelim deyip çağırıyorlar. Ben içerik üretiyorum normalde. Çitlerini kurarken, beslerken, yıkarken videolar paylaştım. Gelip görebiliriz miyiz ? diye sordular. Bende gelebilirsiniz dedim yoğunluk oluştu" dedi.
