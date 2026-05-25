Hiçbir zaman hiçbir şeyi beğenmezler! En kaprisli 4 burç

Burçlara yönelik karakter analizlerinde kaprisli olarak tanımlanan burçlar merak ediliyor. Astrolojik yorumlarda bazı burçların yüksek beklentileri, mükemmeliyetçi yaklaşımları ve duygusal iniş çıkışları nedeniyle daha zor memnun oluyor.

BAŞAK BURCU

Astroloji yorumlarına göre Başak burcu, mükemmeliyetçi yapısıyla dikkat çekiyor. Küçük ayrıntılara büyük önem veren Başakların, bu nedenle kolay kolay tatmin olmadığı belirtiliyor.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için ilgi görme ve değer verilme isteği ön plana çıkarılıyor. Beklentileri karşılanmadığında kırılgan davranışlar sergileyebileceği ifade edilen Aslanların, zaman zaman kaprisli olarak yorumlandığı belirtiliyor.

YENGEÇ BURCU

Astrolojik değerlendirmelerde Yengeç burcu, hassas yapısıyla öne çıkıyor. Duygusal dalgalanmalar yaşayan Yengeçlerin, beklentileri karşılanmadığında içine kapanabileceği veya alıngan davranabileceği ifade ediliyor.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için ise kararsızlık ve sürekli en iyiyi arama eğilimi dikkat çekiyor. Bu durumun, seçim yaparken uzun süre düşünmelerine ve memnuniyetsizlik yaşamalarına neden olabileceği belirtiliyor.