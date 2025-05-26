Annelik hayalini ileri yaşlara erteleyen kadınlar dikkat! 30 yaşından sonra alarm zilleri çalıyor: Uzmanlar uyarıyor...

Kadın doğurganlığının zamanla değiştiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Bora Coşkun, “Kadınların yumurta rezervi özellikle 30lu yaşlardan sonra belirgin şekilde azalmaya başlıyor. Bu düşüş, ileride doğal yolla gebelik şansını ciddi ölçüde etkileyebilir” dedi.

ANNELİĞİ İLERİ YAŞLARA ERTELEYEN KADINLAR DİKKAT!

Yumurta dondurma işleminin, doğurganlığını korumak isteyen kadınlar için etkili bir yöntem olduğunu belirten Doç. Dr. Bora Coşkun, “Kariyer planları, evlilik yaşının ertelenmesi ya da kişisel nedenlerle anneliği ileri yaşlara erteleyen kadınlar için yumurta dondurma bilimsel ve güvenli bir seçenektir. Özellikle 30-38 yaş arasındaki kadınlar bu konuda bilinçli adım atmalı” dedi.

"KADININ İSTEDİĞİ ZAMANDA KULLANILMAK ÜZERE SAKLANIYOR"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Buğra Coşkun ise süreç hakkında şunları söyledi: “Öncelikle hormon düzeylerine ve yumurta rezervine bakıyoruz. Bu bilgiler ışığında kişiye özel bir değerlendirme yapıyoruz. Eğer kişi uygunsa, 10-12 günlük bir ilaç tedavisiyle yumurtalıklar uyarılıyor. Toplanan yumurtalar laboratuvar ortamında dondurularak, kadının istediği zamanda kullanılmak üzere saklanıyor."

“GELECEKTE PİŞMAN OLMAMAK İÇİN ÖNLEM ALMALI”

Doç. Dr. Buğra Coşkun, kadınların bu süreci başlatmadan önce doğurganlık durumlarını öğrenmelerinin önemine dikkat çekti. Doğurganlığın, zamanla yarışan bir konu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Coşkun, “Kadınlar gelecekte pişman olmamak için bugünden bilgi sahibi olmalı ve gerekirse önlem almalı” diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır