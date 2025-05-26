KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Annelik hayalini ileri yaşlara erteleyen kadınlar dikkat! 30 yaşından sonra alarm zilleri çalıyor: Uzmanlar uyarıyor...

Kadın doğurganlığı zamanla doğal olarak azalıyor ve bu durum özellikle 30’lu yaşlardan sonra daha belirgin hale geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Bora Coşkun, doğurganlıkta yaşa bağlı gerilemeye dikkat çekerek, ileride anne olmayı planlayan kadınlar için önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Coşkun, kariyer, evlilik yaşı ya da kişisel tercihler nedeniyle anneliği erteleyen kadınlara seslendi.

Annelik hayalini ileri yaşlara erteleyen kadınlar dikkat! 30 yaşından sonra alarm zilleri çalıyor: Uzmanlar uyarıyor...

Kadın doğurganlığının zamanla değiştiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Bora Coşkun, “Kadınların yumurta rezervi özellikle 30lu yaşlardan sonra belirgin şekilde azalmaya başlıyor. Bu düşüş, ileride doğal yolla gebelik şansını ciddi ölçüde etkileyebilir” dedi.

thumbs_b_c_6e59f51c8e4adc83ec44fc34d208f9e5

ANNELİĞİ İLERİ YAŞLARA ERTELEYEN KADINLAR DİKKAT!

Yumurta dondurma işleminin, doğurganlığını korumak isteyen kadınlar için etkili bir yöntem olduğunu belirten Doç. Dr. Bora Coşkun, “Kariyer planları, evlilik yaşının ertelenmesi ya da kişisel nedenlerle anneliği ileri yaşlara erteleyen kadınlar için yumurta dondurma bilimsel ve güvenli bir seçenektir. Özellikle 30-38 yaş arasındaki kadınlar bu konuda bilinçli adım atmalı” dedi.

thumbs_b_c_71d8d0c46a3d70afeec998a071f562ef

"KADININ İSTEDİĞİ ZAMANDA KULLANILMAK ÜZERE SAKLANIYOR"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Buğra Coşkun ise süreç hakkında şunları söyledi: “Öncelikle hormon düzeylerine ve yumurta rezervine bakıyoruz. Bu bilgiler ışığında kişiye özel bir değerlendirme yapıyoruz. Eğer kişi uygunsa, 10-12 günlük bir ilaç tedavisiyle yumurtalıklar uyarılıyor. Toplanan yumurtalar laboratuvar ortamında dondurularak, kadının istediği zamanda kullanılmak üzere saklanıyor."

thumbs_b_c_a30a5107887c063950321329b28e3fd3

“GELECEKTE PİŞMAN OLMAMAK İÇİN ÖNLEM ALMALI”

Doç. Dr. Buğra Coşkun, kadınların bu süreci başlatmadan önce doğurganlık durumlarını öğrenmelerinin önemine dikkat çekti. Doğurganlığın, zamanla yarışan bir konu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Coşkun, “Kadınlar gelecekte pişman olmamak için bugünden bilgi sahibi olmalı ve gerekirse önlem almalı” diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinsel sağlık için önemli olan ilk adım nedir?Cinsel sağlık için önemli olan ilk adım nedir?
Gürcistanlı Nino çiftçiliğe renk katıyorGürcistanlı Nino çiftçiliğe renk katıyor

Anahtar Kelimeler:
Yumurtalık hamilelik gebelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.