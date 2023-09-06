"Annemi arayacağım" deyip banka uygulamasından hesabına 40 bin TL gönderip kaçtı!

Sakarya'daki olay, 2 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Serdivan ilçesi Mavi Durak bölgesindeki bir kafede meydana geldi. Sefa Ö., üzerinde kredi kartı ve nakit olmadığını belirterek, 120 TL'lik hesap tutarını iş yeri sahibinin IBAN'ına göndermek istedi. İş yeri sahibi Oğuzhan A. da teklifi kabul edip, telefonundan hesap bilgilerinin olduğu mobil bankacılık uygulamasını açtı.

TELEFONU VERİP, KAFEDEN ÇIKTI

Sefa Ö., IBAN numarasına 120 TL'lik tutarı gönderdi. Sefa Ö., daha sonra annesini arayacağını söyleyip Oğuzhan A.'dan telefonunu istedi.

Oğuzhan A., arka planda mobil bankacılık uygulaması açık kalan telefonunu Sefa Ö.'ye verdi. Sefa Ö., uygulama üzerinden kendisine 40 bin TL gönderdi. Sefa Ö., ardından telefonu Oğuzhan A.'ya geri verip, kafeden çıktıktan sonra, koşarak kaçtı.

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir süre sonra hesabını kontrol eden ve parasının eksik olduğunu fark eden Oğuzhan A., dolandırıldığını fark ederek güvenlik kamerası görüntüleri ile polise başvurdu.

Oğuzhan A.'nın şikayetiyle harekete geçen polis ekipleri, Sefa Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, Sefa Ö.'nün kafedeki anları güvenlik kamerasına yansıdı.

'HER ZAMAN GELEN MÜŞTERİMİZ'

Kafe çalışanı Eren İpek, "Olay yaşandığında buradaydım. Her zaman gelen müşterimiz. Burada tatlı yedi, çay içti. Hesabını ödemeye kalktığında, üzerinde nakit olmadığını söyledi. Bizim işletme sahibimiz Oğuzhan Bey de IBAN adresini telefonundan açtı. 120 TL'lik hesap ücreti ödendi. Sonra 'Annemi arayacağım' diyerek telefonu, Oğuzhan Bey’den aldı. Banka uygulaması da açık kaldığı için 2-3 dakikada kendi hesabına toplam 40 bin TL yollamış. Telefonu Oğuzhan Bey’e geri verip, kapıdan çıktı. Kapıdan çıktıktan sonra da koşarak uzaklaşmış" dedi. (DHA)

