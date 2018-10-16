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"Annemin Şarkıları Canlı 45'lik Gecesi" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 23:52 | Son Güncelleme

Türk müziği içerisinde son 50 yılda eserleriyle müzikseverlerin beğenisini kazanan Cahit Berkay, Gülden Karaböcek, Semiha Yankı, Ercan Turgut, Bilgen Bengü, Ersan Erdura, İskender Doğan, Rana ve Selçuk Alagöz ile Dilek Arman Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Ünlü sanatçılar, "Annemin Şarkıları Canlı 45'lik Nostalji Gecesi" adlı konserde hayranlarıyla bir araya geldi.

Türk müziği içerisinde son 50 yılda eserleriyle müzikseverlerin beğenisini kazanan Cahit Berkay, Gülden Karaböcek, Semiha Yankı, Ercan Turgut, Bilgen Bengü, Ersan Erdura, İskender Doğan, Rana ve Selçuk Alagöz ile Dilek Arman Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Etkinliğin sunuculuğunu üstlenen Çiğdem Tunç, 45'lik şarkıların hiçbir zaman modasının geçmeyeceğine işaret ederek, "Şarkılar şarkı tadında kaldıkları sürece ve gerçek ustalar tarafından icra edildikleri sürece hiçbir zaman nostaljik kalmazlar. Onlar her dem yenidir. Dört kuşak dahi yetiştirseler bu şarkılar, her zaman yeni, dillerde ve kalplerdedirler." ifadelerini kullandı.

Konserde, aralarında "Kan ve Gül", "Ah Kalbim Delisin", "Anlamazdın", "Aşkın Gözü Kör mü?" ve "Öpmek Geldi İçimden"in bulunduğu 1950 ile 1980 yılları arasında dinlenilen birçok şarkının yanı sıra Mazhar Alanson, Kayahan ve Ajda Pekkan'dan da eserler seslendirildi.

İki bölümden oluşan konserde, sanatçılara 9 kişilik orkestra eşlik etti.

Seyircilerin de sanatçılarla birlikte şarkı söylediği konser, gece yarısına kadar sürdü.

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Annemin Şarkıları Canlı 45'lik

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