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  4. Annesi 14 yaşındaki oğlunu bıçakladı! Sebebi 'pes' dedirtti

Annesi 14 yaşındaki oğlunu bıçakladı! Sebebi 'pes' dedirtti

13.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da, Afganistan uyruklu Sheyeste Nazari, oğlu Amir Ali Nazari'yi (14) bacağından bıçaklayarak yaraladı. Ali Nazari kanlar içinde hastaneye kaldırılırken, Sheyeste Nazari ise polis tarafından gözaltına alındı. Dehşete düşüren olayın nedeni ise 'pes' dedirtti. İşte detaylar...

Annesi 14 yaşındaki oğlunu bıçakladı! Sebebi 'pes' dedirtti

Dehşete düşüren olay, saat 11.00 sıralarında Külhan Mahallesi Kültür Sokak'ta apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Afgan Amir Ali Nazari, annesi Sheyeste Nazari'nin çantasından cep telefonunu aldı. Anne Nazari ise oğluna kızıp, sol bacağından bıçaklayarak yaraladı.

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Evdeki aile fertlerinin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri geldi. Kanlar içinde kalan Amir Ali Nazari, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sheyeste Nazari ise polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Karaman bıçaklı saldırı
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