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  4. Annesi emzirirken uyuyakaldı... Nefes alamayan bebekten acı haber!

Annesi emzirirken uyuyakaldı... Nefes alamayan bebekten acı haber!

25.10.2023 22:10 | Son Güncelleme:
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Bodrum'da yaşayan Suriye uyruklu Gadır B., 28 günlük bebeği Ahmed Abdülhamid’i emzirirken uyuya kaldı. Nefes alamayan talihsiz bebek boğulurken, anne ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Annesi emzirirken uyuyakaldı... Nefes alamayan bebekten acı haber!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde kahreden bir olay yaşandı. Suriye uyruklu Gadır B., 28 günlük bebeği Ahmed Abdülhamid’i emzirdiği sırada uyuya kaldı. Gadır B., uyandığında çocuğunun hareketsiz kaldığını fark etti. Telaşa kapılan kadın, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde talihsiz bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bebeğin cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Gözaltına alınan anne Gadır B., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)


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