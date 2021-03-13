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Annesi, eşi ve çocukları evdeyken evi ateşe verdi

13.03.2021 00:55 | Son Güncelleme:
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Annesi, eşi ve çocukları evdeyken evi ateşe verdi

İzmir’in Çiğli ilçesinde, Ali A., annesi, eşi ve 2 çocuğunun da evde olduğu sırada evi ateşe verdi. Yangında can kaybı olmazken, olaydan sonra kaçan Ali A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8428/3 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan Ali A., bilinmeyen nedenle eşi Necla A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine annesi, eşi ve 2 çocuğunun da evde bulunduğu sırada evi ateşe veren Ali A. olaydan sonra kaçarken, yakınları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evde bulunan 2'si çocuk 4 kişinin ise kendi imkanları ile dışarıya çıktığı öğrenildi.
Polis ekipleri, Ali A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. (DHA / İHA)
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