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Annesi kayıp oğlunun cesedini ormanda buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 21:03 | Son Güncelleme

Annesi kayıp oğlunun cesedini ormanda buldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir anne, kayıp oğlunun cesedini ormanlık alanda buldu.

Alınan bilgiye göre, ilçede keçi çobanlığı yapan Yavuz Kayabaşı'ndan (27) dünden beri haber alamayan ailesi arama çalışması başlattı.

Sebiha Kayabaşı, Üç Tepeler mevkisinde bulunan ormanlık alanda oğlunu hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz Kayabaşı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kayabaşı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
ceset Erbaa Tokat

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