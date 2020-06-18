Annesi nedeniyle felç kalan kadın, model oldu

Kasım 1995’te iki saat süren araba yolculuğunda Claire annesi Barbara ve kız kardeşi Beth ile birlikteydi. Sürücü koltuğundaki anne uyuyakalınca araç yoldan çıkarak çarpışmanın etkisiyle uçurumdan yuvarlandı. Claire, vücudunda his ve işlev kaybına neden olacak şekilde omuriliğinden ciddi şekilde yaralandı. Helikopterle hastaneye yetiştirilen Claire, iki hafta boyunca komada kaldı. Bir yıl boyunca tedavi gören Claire için doktorlar hayatta kalma şansının %10’un altında olduğunu söylemişti. Üç ameliyat daha geçiren Claire’in boyundan aşağısı felç oldu. O günden beri tekerlekli sandalyede yaşayan Claire, meslek olarak modellik yapıyor. 2018’de İtalyan bir model ajansıyla anlaşan Claire, Milano Moda Haftası için podyuma çıktı.
Claire, artık başarılı bir kariyere sahip olmasına rağmen felç nedeniyle yaşamında çeşitli zorluklarla ve post travmatik stres bozukluğu ile mücadele etmek zorunda kaldı. Yaşadığı travma nedeniyle beş yıl içinde dört kez intihar girişiminde bulundu.
İyileşme sürecinde tasarım eğitimine başlayan Claire, kazanın yaşandığı yere geri dönmekte zorlandığını söyleyerek “Kazadan sonra asla eve geri dönmedim. Kendimi çok aşağılanmış hissediyordum ve kimsenin beni tekerlekli sandalyede görmesini istemedim” dedi.
Yaşadığı ruh halinin zorluklarından bahseden Claire “Kendimi tamamen bir ucube gibi hissediyordum. Engelli hiç kimseyi tanımıyordum ve yürüyemeyeceğim gerçeğinden nefret ediyordum. Vücudumdan utanıyordum ve onu siyah, bol giysiler içinde saklamaya çalışıyordum” dedi.
Kazadan sonraki hayatının oldukça zor olduğunu söyleyen Claire gittiği üniversite kampüsünün engelliler için erişilebilir olmadığını, okulda yıllarca kimseyle konuşamayacak kadar depresif ve utanç hissettiğini ifade etti.
Kazadan sonraki yıllarda da ameliyatları devam eden Claire, ameliyatta yanlış tüp kullanılması nedeniyle komada kaldı. Yıllarca sakatlığı nedeniyle kendini güvensiz hisseden Claire, bir gün Instagram hesabı açarak kendini saklamamaya karar verdi.
“Instagram hesabı açarak çok sayıda takipçi edindim. Benimle benzer şekilde yaralanmış başka insanlarla temas kurdum. Kendimi ilk kez bir amaç sahibi ve mutlu hissettim” diyen Claire artık kendisini savaşçı biri olarak nitelendirdiğini ve olduğu kişiden gurur duyduğunu söyledi.
Artık bedenini sadece etten ibaret görmediğini söyleyen Claire “Tekerlekli sandalyem, olduğum kişinin bir parçası; tıpkı ampute insanların protezlerini vücudunun bir parçası hissetmeleri gibi” dedi.
Birçok açıdan çok iyi bir hayat yaşadığını ifade eden Claire, hayatında karanlık dönemler olduğunu ve bu dönemlerden çok şey öğrendiğini söyledi ve “Bu kazayla birikte daha iyi biri olduğumu hissediyorum. Kolay olduğunu söylemiyorum ama toplumda engellilik algısıyla ilgili yapılması gereken çok şey olduğunu fark ettim” dedi.