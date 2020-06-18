Annesi nedeniyle felç kalan kadın, model oldu

Kasım 1995’te iki saat süren araba yolculuğunda Claire annesi Barbara ve kız kardeşi Beth ile birlikteydi. Sürücü koltuğundaki anne uyuyakalınca araç yoldan çıkarak çarpışmanın etkisiyle uçurumdan yuvarlandı. Claire, vücudunda his ve işlev kaybına neden olacak şekilde omuriliğinden ciddi şekilde yaralandı. Helikopterle hastaneye yetiştirilen Claire, iki hafta boyunca komada kaldı. Bir yıl boyunca tedavi gören Claire için doktorlar hayatta kalma şansının %10’un altında olduğunu söylemişti. Üç ameliyat daha geçiren Claire’in boyundan aşağısı felç oldu. O günden beri tekerlekli sandalyede yaşayan Claire, meslek olarak modellik yapıyor. 2018’de İtalyan bir model ajansıyla anlaşan Claire, Milano Moda Haftası için podyuma çıktı.

Claire, artık başarılı bir kariyere sahip olmasına rağmen felç nedeniyle yaşamında çeşitli zorluklarla ve post travmatik stres bozukluğu ile mücadele etmek zorunda kaldı. Yaşadığı travma nedeniyle beş yıl içinde dört kez intihar girişiminde bulundu.

İyileşme sürecinde tasarım eğitimine başlayan Claire, kazanın yaşandığı yere geri dönmekte zorlandığını söyleyerek “Kazadan sonra asla eve geri dönmedim. Kendimi çok aşağılanmış hissediyordum ve kimsenin beni tekerlekli sandalyede görmesini istemedim” dedi.