Annesine küfrettiğini iddia ettiği bir yıllık eşini öldürdü

Fatih Emrah ERDOĞAN- Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Hakkı Aydın (42), geçen yıl evlendiği Işıl Aydın'ı (40) bıçaklayarak öldürdü. Kendisi de bıçakla yaralanan Hakkı Aydın, eşini, annesine küfrettiği için öldürdüğünü ileri sürdü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Edremit ilçesi Gaziilyas Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Hakkı Aydın ile geçen yıl mayıs ayında evlendiği, Edremit Belediyesi'nin şirketi olan ED-BEL'de çalışan Işıl Aydın arasında evde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakkı Aydın, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını alarak Işıl Aydın'ı bıçakladı. Olay sırasında Hakkı Aydın da bıçakla yaralandı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Işıl Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aydın'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hastanede tedaviye alınan Hakkı Aydın'ın ilk ifadesinde, annesine küfrettiği için eşini öldürdüğünü ileri sürdüğü bildirildi.

GEÇEN AY BARIŞINCA EVE DÖNMÜŞ

Işıl Aydın'ın geçen aylarda eşiyle tartışınca evi terk edip Akçay ilçesine taşındığı ve Hakkı Aydın için mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Aydın'ın geçen ay eşiyle barışınca kararı kaldırtıp, yeniden evine döndüğü bildirildi.