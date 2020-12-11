Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren çocuğa beraat

İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Suça Sürüklenen Çocuk İ.D. ve avukatı Burak Temizer hazır bulundu. Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, İ. D.'nin "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaaya karşı savunma yapan İ. D.'nin avukatı Burak Temizer, "Olay anında başka seçeneği yoktu. Kimse annesinin canına yönelmiş ağır bir tehlikeye katlanmak durumunda değildir. Müvekkilimin o gün yapmak zorunda kaldığı şey yaratılıştan kaynaklı içgüdüsel bir savunmadır. Ölçülüdür. Mecburidir. Müvekkil o gün bu şekilde davranmasaydı belki de tüm aile bugün hayatta değildi. Savcılık mütalaasını ve haksız tahrik indirimi ile cezalandırma talebini kabul etmiyoruz. Müvekkilimin beraatini talep ederim" dedi. Son sözü sorulan İ.D. de "Öyle olmasını istemezdim. Başka çarem yoktu" diyerek beraatini talep etti.

BERAAT ETTİ

Mahkeme, İ.D.'nin annesine yönelmiş saldırıyı defetmek amacıyla hareket ederken mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan dolayı meşru savunma sınırını aştığının anlaşıldığını belirterek beraat kararı verdi.