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Eşini 28 yerinden bıçaklayan kocaya 15 yıl hapis

27.11.2020 12:48 | Son Güncelleme:
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Eşini 28 yerinden bıçaklayan kocaya 15 yıl hapis

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşi Sakine Beğdillili'yi (29), 28 yerinden bıçaklayarak yaralayan Muzaffer Beğdilili (35), ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılandığı davada, 15 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık son savunmasında, "Çok pişmanlık duyuyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 23 Şubat'ta, Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa Sokak'ta meydana geldi. Bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sakine Beğdillili, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Muzaffer Beğdillili ile sokak ortasına karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Muzaffer Beğdillili, Sakine Beğdillili'yi 28 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan 2 çocuk annesi, sağlığına kavuşup, taburcu edildi. Polis tarafından yakalanan koca ise tutuklandı.

‘ÇOK PİŞMANLIK DUYUYORUM’

Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan açılan davanın bugün karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık Muzaffer Beğdillili'nin katıldığı duruşmada, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada son savunması sorulan sanık, "Çok pişmanlık duyuyorum. 20 gün sonra kızımın doğum günü var. Aylardır sesini duymadım. Onun yanında olmak istiyorum" dedi.

Sanık avukatı ise olayda öldürme kastı bulunmadığını, müvekkilinin eşini kolu ile bacağından yaraladığını söyledi. Yaralanan kadının uygunsuz bir ilişki içinde olduğunun ortaya çıktığını iddia eden avukat, "İlişkisi normal arkadaşlık boyutunda değildir. Olaydan sonra birkaç kez cezaevine gitmiştir, müvekkilime cezaevinde yatmasını istemediğini beyan etmiştir. Tanık beyanında da 'İsteseydi öldürebilirdi, sadece canını yakmak istedi' demiştir. 3-4 gün sonra taburcu olması da öldürme kastı olmadığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

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Sakine Beğdillili'nin avukatı ise sanığın müvekkilini defalarca ölümle tehdit ettiğini, olayda da öldürmek için defalarca bıçakladığını anlatarak, ceza verilmesini istedi.

Mahkeme, tutuklu sanığı ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

DHA

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