Eşini 28 yerinden bıçaklayan kocaya 15 yıl hapis

Olay, geçen yıl 23 Şubat'ta, Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa Sokak'ta meydana geldi. Bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sakine Beğdillili, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Muzaffer Beğdillili ile sokak ortasına karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Muzaffer Beğdillili, Sakine Beğdillili'yi 28 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan 2 çocuk annesi, sağlığına kavuşup, taburcu edildi. Polis tarafından yakalanan koca ise tutuklandı.

‘ÇOK PİŞMANLIK DUYUYORUM’

Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan açılan davanın bugün karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık Muzaffer Beğdillili'nin katıldığı duruşmada, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada son savunması sorulan sanık, "Çok pişmanlık duyuyorum. 20 gün sonra kızımın doğum günü var. Aylardır sesini duymadım. Onun yanında olmak istiyorum" dedi.