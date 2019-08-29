HABER

Annesini boğarak öldürüp, şüphe çekmemek için akrabalarını aramış

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

 ORDU'nun Altınordu ilçesinde annesi Meryem K.'yi (50) boğarak öldüren Mert K.

Annesini boğarak öldürüp, şüphe çekmemek için akrabalarını aramış

Mustafa KIRLAK/ALTINORDU (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Altınordu ilçesinde annesi Meryem K.'yi (50) boğarak öldüren Mert K. (28), sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Annesinin hareketsiz yattığını belirterek sağlık ekiplerini arayan Mert K.'nin, şüphe çekmemek için bazı akrabalarını arayıp, yardım istediği ortaya çıktı.
Olay, ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi’nde meydana geldi. Mert.K., birlikte yaşadığı annesi Meryem K. ile henüz bilinmeyen nedenden tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Mert K., annesinin boğazını sıktı. Mert K., bir süre sonra 112 Sağlık ekiplerini arayarak hareketsiz yattığını belirttiği annesi için yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Meryem K.'nin cansız bedeni, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, Meryem K.'nin boğazında darp izi olduğu ve boynunun kırıldığı tespit edildi. Olayda cinayet bulguları üzerine harekete geçen polis ekipleri, Mert K.'nın ifadesine başvurdu. Soruşturma yürüten polis ekiplerine cinayeti itiraf eden Mert K., gözaltına alındı.
AKRABALARINI ARAMIŞ
Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenilen şüphelinin, annesi için önce sağlık ekiplerini, ardından şüphe çekmemek için de bazı akrabalarını arayıp, yardım istediği ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
Rahatsızlanan uzman çavuş, hastanede yaşamını yitirdiRahatsızlanan uzman çavuş, hastanede yaşamını yitirdi
Gemlik’te korkutan yangınGemlik’te korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.