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Annesini boğup, intihara kalkıştı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 13:12 | Son Güncelleme

ELLERİYLE BOĞMUŞ İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 5 aydır işsiz olan ve psikolojisinin bozuk olması nedeniyle kullandığı hapların halüsinasyon görmesine neden olduğunu öne süren Rıza Tosun'un (47), annesi Sevdiye Tosun'u (79) elleriyle boğarak, öldürdüğü ortaya çıktı.

ELLERİYLE BOĞMUŞ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 5 aydır işsiz olan ve psikolojisinin bozuk olması nedeniyle kullandığı hapların halüsinasyon görmesine neden olduğunu öne süren Rıza Tosun'un (47), annesi Sevdiye Tosun'u (79) elleriyle boğarak, öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetten sonra çok sayıda hap içip, bileklerini kesen Rıza Tosun'un, kabloyla ise kendisini asmaya kalkıştığı ancak ağırlığını taşımayarak, koptuğu anlaşıldı.
Hastanedeki tedavisi süren Rıza Tosun'un, polise verdiği ilk ifadede, 5 ay önce işten çıktığı için psikolojisinin bozuk olduğunu, annesi Sevdiye Tosun'u elleriyle boğarak, öldürdüğünü ardından da çok sayıda hap içip, bileklerini kestiğini ve kabloyla kendisini asarak, intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi. Evde incelemelerde bulunan polis, kablonun koptuğunu ve Rıza Tosun'un yere düştüğünü belirledi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınan Sevdiye Tosun'un cenazesinin, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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