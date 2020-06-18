HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Annesini mağazanın merdivenlerinden ittiği iddia edilmişti! İfadesi alındı

Annesini mağazanın merdivenlerinden ittiği iddia edilmişti! İfadesi alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 21:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, beğendiği ayakkabıyı almadığı için annesi N.D.’yi mağazanın merdivenlerden ittiği iddia edilen P.D. (16), adlı genç kızın ifadesine başvuruldu. P.D. ifadesinde, "Annem beğendiğim ayakkabıyı almaktan vazgeçip merdivenlerden inmek üzere hareket edince ben kolundan tutarak hızlıca çektim. Bu esnada annem dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Benim annemi yaralamaya yönelik herhangi bir eylemim olmadı” dedi.

Annesini mağazanın merdivenlerinden ittiği iddia edilmişti! İfadesi alındı

Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerindeki mağazada geçen 3 Haziran günü çekilen görüntü, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki topladı. Pahalı olduğu gerekçesiyle istediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenlerden iterek düşürdüğü iddia edilen P.D.’nin ifadesine başvuruldu.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından evinden alınarak ifade için adliyeye getirildi. P.D., ifadesinde annesinin önce ayakkabıyı aldığını ödemeyi yapmaya gittiğinde vazgeçmesiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi.

"ANNEMİ YARALAMAYA YÖNELİK BİR EYLEMİM OLMADI"

P.D., "Annem N.D. ile birlikte Omurtak Caddesi üzerinde bulunan bir mağazaya ayakkabı almaya gitmiştik. N.D., benim annemdir. Annem beğendiğim ayakkabıyı aldı. Ödeme yapmaya giderken tartışmaya başladık. Bunun üzerine annem beğendiğim ayakkabıyı almaktan vazgeçip merdivenlerden inmek üzere hareket edince ben annemin kolundan tutarak hızlıca çektim. Bu esnada annem dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Benim annemi yaralamaya yönelik herhangi bir eylemim olmadı. Tek amacım annemi ikna edip ayakkabıyı almasını sağlamaktı. Ben anneme neden ittireyim ki” dedi.

DAHA ÖNCE ANNESİNİN İFADESİ ALINMIŞTI: GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN KİŞİDEN ŞİKAYETÇİYİM

Daha önce Çorlu Emniyet Müdürlüğü’ne ifadesine başvurulan anne N.D., kızından şikayetçi olmamış ve ifadesinde şunları söylemişti:

"Kızımla birlikte mağazaya geldik. Kızım ayakkabılara baktı, beğendiği bir ayakkabının fiyatı yüksekti. 'Kızım bu pahalı almayalım' dedim. Ancak daha sonra benden para istedi. Ben de üzülmesin diye, yanına çıktığım sırada beni çekiştirmeye başladı, dengemi kaybettim ve merdivenlerden düştüm. Bu arada herkes kızıma bağırıyordu. Kızım sakinleşti ve mağazadan çıktık. Kızımdan şikayetçi değilim. Bu görüntüyü çeken ve sosyal medyaya yayan kişiden davacıyım. O da benden özür diledi ama ben ve kızım çok üzüldük." (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
İkinci dalga endişesi yaşanan ilde vaka sayıları artıyorİkinci dalga endişesi yaşanan ilde vaka sayıları artıyor
Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?

En Çok Okunan Haberler

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Üçlü ilişki iddiası! Görüntüler çıktı

Üçlü ilişki iddiası! Görüntüler çıktı

Bakan Koca vefat oranı en yüksek il olarak açıklamıştı! Büyük panik

Bakan Koca vefat oranı en yüksek il olarak açıklamıştı! Büyük panik

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçini döktü! Elif itirafı: Evleneceksem...

İçini döktü! Elif itirafı: Evleneceksem...

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde olacak? İşte detaylar

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde olacak? İşte detaylar

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

Diğer Haberler
Oğlunun gölete düştüğünü sanan baba boğuldu, oğlu oyun oynarken bulundu

Kahreden olay! Oğlunun gölete düştüğünü sandı...

İkinci dalga endişesi yaşanan Karabük'te vaka sayıları artıyor

İkinci dalga endişesi yaşanan ilde vaka sayıları artıyor

Kuşadası'nı karıştırdı! Önce hesap ödememek için denize atladı sonra da taksi kaçırdı

Hesabı ödememek için denize atladı, 5 saat sonra da taksi kaçırdı

18 Haziran 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Meteoroloji’den Samsun, Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’den 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak

LGS ve YKS için açık olacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.