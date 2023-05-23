Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı! Şaşkına çeviren sözler: 'Asıl mağdur babam'

Dehşete düşüren olay, 11 Aralık 2022 günü saat 04.30 sıralarında Sekibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Evde çıkan tartışmada Mustafa B., hemşire eşi Selver B.'yi başından tüfekle vurup öldürdü. Gözaltına alınıp, tutuklanan Mustafa B. hakkında 'kadına, eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Mustafa B.'nin, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşma başlamadan önce mahkeme başkanı, sanık ile maktulün oğlu C.B.'ye, "Sanıktan şikayetçiysen seni müşteki olarak kabul edeceğim. Şikayetçi değilsen tanık olarak dinleyeceğiz. Kararını ver" dedi. C.B. de "Bu olayda asıl mağdur babamdır. O yüzden şikayetçi değilim" cevabını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, tanıklık yapması için C.B.'nin salon dışında beklemesini istedi.

AVUKAT BULMASI İÇİN SÜRE VERİLDİ

İşitme sorunu olan ve duruşma salonunda söylenenleri güçlükle duyan sanık Mustafa B., savunmasını avukat aracılığıyla yapmak istediğini, bu nedenle süre verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi kabul edip, duruşmanın ertelenmesine hükmetti.

(DHA)

