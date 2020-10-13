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Annesini öldüren sanıktan dehşete düşüren savunma! 'Onun düşman olduğunu düşündüm'

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2020 17:43 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, uyuyan annesi Fatma Durmaz’ı (64) tüfekle ateş ederek öldüren Emrah Durmaz (31) mahkemede, psikolojik sorunları olduğunu belirterek, "Olay anında annemi beynimden çıkan bir görüntü zannettim. Onun düşman olduğunu düşündüm. Onu av tüfeği ile vurdum" dedi.

Annesini öldüren sanıktan dehşete düşüren savunma! 'Onun düşman olduğunu düşündüm'

Olay, şubat ayında Kandıra ilçesi Balaban Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Emrah Durmaz saat 04.00 sıralarında yatağında uyuyan annesi Fatma Durmaz’ı tüfekle ateş ederek vurdu. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Fatma Durmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Emrah Durmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'ONUN DÜŞMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'

Emrah Durmaz, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçlamasıyla yargılanmaya başlandı. Duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden görüntülü sistemle katılan Durmaz, "8 yıldır psikolojik tedavi görüyorum. Sürekli ilaç kullanıyorum. Son zamanlarda ilaçları, faydasız olduğunu düşünerek, bıraktım" dedi. Durmaz, "Olay anında annemi beynimden çıkan bir görüntü zannettim. Onun düşman olduğunu düşündüm. Onu av tüfeği ile vurdum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertelerken, Emrah Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DHA

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