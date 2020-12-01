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Annesini tehdit eden üvey babasını vurmak isterken arkadaşını öldürmüş

01.12.2020 15:19 | Son Güncelleme:
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Annesini tehdit eden üvey babasını vurmak isterken arkadaşını öldürmüş

Konya'da 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.F.H. (16) ile dayısı Yusuf T. (39) ve kuzeni Mert T. (19), gözaltına alındı. E.F.H.'nin boşanma davası açan annesi Birsen K.'yi öldürmekle tehdit eden üvey babası Fatih K.'yi (41) öldürmek isterken, üvey babanın arkadaşı Yavuz Keskin'i öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, geçen cuma günü saat 17.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Güçlüler Sokak'taki oto yıkamacıda meydana geldi. Fatih K.'nin ikinci evliliğini yaptığı eşi Birsen K., bir süre önce şiddetli geçimsiz nedeniyle evden ayrılıp, boşanma davası açtı. İddiaya göre Fatih K., Birsen K.'ye WhatsApp'tan silah fotoğraflarıyla birlikte 'Seni hangisiyle öldüreyim. Hangisini beğendin' mesajı göndererek, ölümle tehdit etti.

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Birsen K. de 17 Kasım günü, Özalkent Polis Merkezi'ne giderek Fatih K. hakkında şikayette bulunup, 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Fatih K., aynı saatlerde polis merkezi önünde çektiği selfie fotoğrafla birlikte Birsen K.'ye, 'Seni 2 dakikayla kaçırmış' yazılı tehdit mesajını gönderdi.

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Birsen K.'nin ilk eşinden olan oğlu E.F.H., olay günü dayısı Yusuf T. ve kuzeni Mert T. ile birlikte dayısının kayınpederine ait sanayi sitesindeki iş yerine gitti. Bu sırada üvey baba Fatih K., otomobilini yıkatmak için oto yıkamacıya geldi. E.F.H. de araçlarındaki pompalı tüfeği alıp Fatih K.'ye ateş açtı. Fatih K. de tabancayla karşılık verdi. Çıkan silahla çatışmada Fatih K., ilk eşinden olan oğlu Adnan Burak K. (18), arkadaşı Yavuz Keskin (33) ile yoldan geçen Enes Y. ve Ramazan D. yaralandı. Yaralılardan Yavuz Keskin, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatih K. ve oğlu Adnan Burak K.'nin tedavisi sürerken, diğer 2 yaralı taburcu edildi.

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ANNESİNİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİĞİ İÇİN SİLAHLA SALDIRMIŞ

Olaydan sonra kaçan E.F.H. ile dayısı Yusuf T. ve kuzeni Mert T., dün akşam, polise teslim oldu. E.F.H.'nin polise verdiği ifadesinde Fatih K.'nin annesi Birsen K.'ye sürekli şiddet uyguladığını, boşanma davası açtıktan sonra da ölümle tehdit ettiğini bu nedenle ateş açtığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yusuf T., adliyeye götürüldükleri sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Herkesin çocuklarının başını yakmaya çalıştınız ama Allah var, adalet var. Bizim başımız dik alnımız ak" dedi.

DHA

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