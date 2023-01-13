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Arkadaşının kız çocuğuna cinsel istismar! 'Sakın annene söyleme, sana telefon alacağım'

13.01.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da A.A. (46), arkadaşının kızı M.O.'ya (14) cinsel istismarda bulundu. Bir otelin kaplıcasında meydana gelen olay sonrası zanlının kız çocuğunu tehdit ederek, "Bu aramızda sır olarak kalsın, sakın annene söyleme. Eğer söylemezsen sana telefon alacağım" dediği öğrenildi. A.A. hakkında 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İşte iğrenç olayın detayları...

Arkadaşının kız çocuğuna cinsel istismar! 'Sakın annene söyleme, sana telefon alacağım'

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan M.O., iddiaya göre, 2018 yılında Haymana ilçesindeki bir otelin kaplıcasında annesi L.N.'nin arkadaşı A.A.'nın cinsel istismarına uğradı. Olay sonrası kız çocuğunu tehdit eden A.A., "Bu aramızda sır olarak kalsın, sakın annene söyleme. Eğer söylemezsen sana telefon alacağım" dedi.

Olayı öğrenen anne, A.A.'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine A.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan soruşturma başlatıldı.

'YALNIZ KALMADIK'

A.A., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek, "Gittiğimiz yer otel değil, kaplıcaydı. Orada da yaklaşık 2 saat kaldık. Kaplıcada 2 tane havuz var. Kadın ve erkek kabinleri havuzun yanında. Havuzda yüzdükten sonra L.N. ve kızı M.O, bir süre sonra odaya çıkarak üstlerini giyinip geri aşağı indiler. Ben de sonra odaya çıkıp giyindim. Kaplıca ve odada ikisiyle de kesinlikle yalnız kalmadım" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanarak, A.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

(DHA)

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