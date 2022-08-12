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  4. Annesinin hatası yüzünden ölümden döndü! Minicik bebeğin kafatası kırıldı

Annesinin hatası yüzünden ölümden döndü! Minicik bebeğin kafatası kırıldı

12.08.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşanan korkunç olayda altı aylık bebeğin kafatası kırıldı. Anne, bebeğinin altını değiştirirken yanlışlıkla kafatasının kırılmasına neden oldu. Korkunç olaydan sonra soluğu hastanede aldılar. Olayın şokunu atlatan anne, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak diğer ebeveynleri kendi yaptığı hata konusunda uyardı.

Annesinin hatası yüzünden ölümden döndü! Minicik bebeğin kafatası kırıldı

İngiliz anne, altı aylık bebeğinin altını değiştirirken kafatasının kırılmasına neden oldu. Yaşadığı olayın şokunu atlattıktan sonra soluğu sosyal medyada alan anne, kendi yaptığı hatayı başka ebeveynlerin yapmaması için uyarı içerek paylaşımlarda bulundu. Anne, bebeğinin kafasındaki yarıkların olduğu röntgen sonuçlarını da paylaştı.

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BEZ DEĞİŞTİRME MASASINDAN DÜŞTÜ

Bez değiştirme masasında altı aylık kızının altını değiştiren annenin dikkatsizliği çok kötü sonuçlara neden oldu. Bez değiştirirken masadan düşen bebeğin kafatasında kırıklar meydana geldi.

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Bebeğinin altını değiştirirken yanına ıslak mendil almadığını fark eden anne, ıslak mendil için arkasını döndü. Anne arkasını döndüğünde ise bebek bez değiştirme panelinden yere yuvarlandı. Bebeğini o an hastaneye götürdü. Kafatasında çatlaklat oluştuğu için müşahede altına alınan bebeğin sağlık durumu iyi.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, bebeklerin 3-4 aylıkken dönme denemeleri yapabileceği konusunda uyarıyor. Anlık dalgınlıklar bile bebeğin olduğu yerden düşmesine neden olabilir. Uzmanlar, düşmemeleri için bir bebeğin bezini yerde, bir mat veya havlu üzerinde değiştirmenizi tavsiye eder.


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Anahtar Kelimeler:
kafatası kemikleri
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