Annesinin hatası yüzünden ölümden döndü! Minicik bebeğin kafatası kırıldı

İngiliz anne, altı aylık bebeğinin altını değiştirirken kafatasının kırılmasına neden oldu. Yaşadığı olayın şokunu atlattıktan sonra soluğu sosyal medyada alan anne, kendi yaptığı hatayı başka ebeveynlerin yapmaması için uyarı içerek paylaşımlarda bulundu. Anne, bebeğinin kafasındaki yarıkların olduğu röntgen sonuçlarını da paylaştı.

BEZ DEĞİŞTİRME MASASINDAN DÜŞTÜ

Bez değiştirme masasında altı aylık kızının altını değiştiren annenin dikkatsizliği çok kötü sonuçlara neden oldu. Bez değiştirirken masadan düşen bebeğin kafatasında kırıklar meydana geldi.

Bebeğinin altını değiştirirken yanına ıslak mendil almadığını fark eden anne, ıslak mendil için arkasını döndü. Anne arkasını döndüğünde ise bebek bez değiştirme panelinden yere yuvarlandı. Bebeğini o an hastaneye götürdü. Kafatasında çatlaklat oluştuğu için müşahede altına alınan bebeğin sağlık durumu iyi.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, bebeklerin 3-4 aylıkken dönme denemeleri yapabileceği konusunda uyarıyor. Anlık dalgınlıklar bile bebeğin olduğu yerden düşmesine neden olabilir. Uzmanlar, düşmemeleri için bir bebeğin bezini yerde, bir mat veya havlu üzerinde değiştirmenizi tavsiye eder.



