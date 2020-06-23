Anne sütü dünyanın en mucizevi besini olarak kabul edilir. Hamilelik döneminde kadınlar en çok yeterli düzeyde süt verip veremeyeceklerini merak ederler. Bebeğin rahme düştüğü andan itibaren anne adayları, sürekli olarak bebekleri için ne yapabileceklerini düşünmeye başlarlar. Hayatlarını onları mutlu etmek üzerine kurarlar. Bebekleri için her şeyin en iyisi düşünerek, yeterince süt üreterek beslenmeleri için yedikleri yemeklere dikkat ederler. Anne sütü miktar olarak kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Vücut genellikle kendiliğinden, bebeğin mamaya ihtiyaç duymayacağı miktarda süt üretir. Sütünüz az ise bunun birkaç nedeni olabilir; düzensiz beslenme ya da bebeği doğru şekilde emzirememek olabilir. Süt miktarı emzirme sıklığıyla doğru orantılıdır. Bebeğinizi ne kadar sık emzirirseniz, o kadar çok süt üretimi gerçekleşir. Ayrıca kullanılan ilaçlar da süt üretimi üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Bebeği sadece tek memeden emzirmek diğer memedeki süt miktarının azalmasına neden olur. Bu sebeple mümkün olduğunca iki memeden birden emzirmeye gayret edilmeli. Özellikle gece emzirmek süt miktarını artırmak için etkili bir yöntemdir. Hem emzirme sırasında hem de sonrasında bir miktar su içilmesi de oldukça önemlidir.

Anneye Süt Yapan 10 Yiyecek 1. Havuç İçerisinde bulunan Fitoöstrojen sayesinde, süt yapan yiyeceklerin başında gelir. Bitkisel östrojen olarak bilinen fitoöstrojen, süt kanallarının gelişimi üzerinde oldukça etkilidir. İçerisinde bulunan bu bitkisel östrojen sayesinde süt miktarının artmasına destek sağlayan havuç, çiçeği burnunda annelerin mutlaka tüketmesi gereken bir besindir. Besin değerini kaybetmemesi için, pişirmeden çiğ olarak tüketilmesinde fayda vardır. 2. Yulaf Anne sütünün miktarını artırmak için, en önemli destekleyicilerden biri olarak kabul edilen bir diğer besin yulaftır. İçerdiği yüksek miktardaki demir sayesinde, süt üretimi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmiş olur. Aynı zamanda 'Oksitosin' adlı hormonun salınımını artırarak sütün, süt kanallarından geçişini kolaylaştırır ve hızlandırır. Anneler doktorlarından demir seviyelerini öğrenerek, buna göre destekleyici olan bu demir deposunu tüketmeye hemen başlamalıdırlar. 3. Ceviz ve badem Pek çok kuruyemiş türü, anne sütünü daha kaliteli ve besin değeri yüksek hale getirmeye yardımcı olurken, içlerinden ikisi hiç kuşkusuz en verimli olanlarıdır. Ceviz ve badem anne sütünü artırmaktan ziyade, sütün kalitesinin artmasında ve bebek için besleyici hale gelmesinde rol oynar. İçerisinde pek çok faydalı yağı barındıran bu kuru yemişler, aynı zamanda zengin mineral ve vitamin desteğiyle, anne sütünün kalitesini fazlasıyla arttırır.

4. Rezene Rezene kuşkusuz anneye süt yapan yiyecekler açısından, en başarılı olan bitkisel yöntemlerden biridir. Havuçta olduğu gibi bol miktarda fitoöstrojen içerir. Bu sayede rezene de süt kanallarının gelişimi ve süt miktarının artmasında oldukça büyük katkılar sağlar. En büyük artılarından birisi ise sindirime destek olmasıdır. Yalnızca annenin hazımsızlık problemlerini gidermez. Bebeğin de hazımsızlık sorunlarını gidermede oldukça etkilidir. Bu sebeple yeni doğum yapmış, emzirme dönemindeki kadınların mutlaka düzenli olarak tüketmesi gereken harika bir süt yapıcıdır. Genellikle çay olarak tüketilen rezene, günde 2-3 bardaktan fazla tüketilmemelidir. 5. Dereotu Dereotu da tıpkı rezene gibi anne sütünü artırmada oldukça etkilidir. Rezenenin tadını sevmeyen, çayını tüketmekte zorlanan anneler, rezeneye alternatif olarak dereotunu tüketebilirler. Yemeklere ekleyerek tüketmek yerine, taze olarak tüketmek çok daha fazla yarar sağlar. Bu sebeple salatalarınızı dereotuyla süsleyerek tüketebilirsiniz. 6. Fesleğen Doğum sonrası süt yapan yiyeceklerin en önemlilerinden biri fesleğendir. Emzirme dönemindeki annelerin, mutfaklarından eksik etmemeleri gereken bir yeşilliktir. İçerisinde bol miktarda bulunan C ve K vitaminleri sayesinde, vücutta rahatlatıcı bir etki sağlayarak, stresin neden olduğu süt miktarı azalmalarının ve süt kesilmelerinin önüne geçer. Yeni doğum yapan anneler; endişe kaygı ve stres gibi ortak duyguları bir arada yaşarlar. Anneler bu dönemde stresten uzak durmaya çalışarak, yalnız kendini ve bebeğini düşünmelidir. Bu sebeple anneler süt kesilmelerinin önüne geçmek için, salatalarına kattıkları dereotunun yanında bir miktar da fesleğen katarak rahatlamaya çalışmalıdır.

7. Susam ve susam yağı Susam ve susam yağı da annelerin emzirme dönemlerinde başvurduğu en büyük kurtarıcılardan biridir. Vücut için gerekli olan en faydalı yağları içerisinde barındıran susam, hem içten hem de dıştan destek sağlar. Her gün salatalarınıza ve yemeklerinize ekleyeceğiniz 1-2 kaşık susam ya da susam yağı, sütün kalitesini artırırken, sütün miktarında da artış sağlar. Susam yağı aynı zamanda hamilelik döneminde oluşan tahribatlar için çok etkilidir. Kadınların yakındığı, göğüs ve karın bölgesindeki çatlaklar için susam yağı, masaj yapılarak uygulandığında çatlakların azalmasında etki sağlar. 8. Sarımsak Eğer mide rahatsızlığınız yoksa ve sarımsak midenize dokunmuyorsa mutlaka yenmesi gereken yiyeceklerden biridir. Anneler, sarımsak kokusunun süte geçmesinden ve gaz yapabileceğinden endişe ederler, oysaki bebeklerin uzun süre emmelerini sağlama konusunda sarımsak çok etkin rol oynar. Anne sütünü arttıran besinlerin başında gelir. Aynı zamanda içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde, anne sütünün kalitesini artırıcı özellik gösterir.