Anormal kanamalarınız miyomdan kaynaklanıyor olabilir

Miyom, kadınlarda en sık görülen iyi huylu, uterus adelesi olarak bilinen miyometrium denilen, düz kas hücrelerinden köken alan bir kitledir. Tedavi seçenekleri değerlendirilirken; hastanın yakınmaları, öncelikleri, sorunları, miyom(ların) sayısı, büyüklüğü, yerleşimleri dikkate alınmalıdır. Genel olarak özetlemek gerekirse; hastanın kontrollerini aksatmayacağı düşünülürse, sadece belirli periyotlarla takip edilip büyümesi izlenebilir ki bu yöntem son zamanlarda, yavaş büyüme gösteren ve malignleşme eğilimi olmayan miyomlarda, invaziv cerrahi yöntemlere göre daha çok kabul görmektedir.
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Tıbbi tedavi: Miyomu olan hastada, bu nedenle kanama ve bunun getirdiği dahili sorunların azaltılmasına yöneliktir. Ayrıntılı tıbbi tedavi seçenekleri, hastanın tıbbi koşullarına ve tedaviye uyumuna göre ele alınmalıdır.
Cerrahi tedavi: Karar bu yönde verilmişse, hastanın yaşı, çocuk isteği, miyom nedeniyle yaşadığı sorunlar dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda miyomun yeri, büyüklüğü ve sayısı dikkate alınarak; sadece miyomun alındığı miyomektomi operasyonundan, total abdominal histerektomi ve bilateral salpingooferektomi gibi iç genital organların hepsinin alınabileceği bir yelpaze olasıdır. Operasyonun kapalı (laparoskopik) ya da açık (laparotomik) veya vajinal yoldan olup olmayacağını ise yine miyomun özellikleri, sayısı, büyüklüğü, cerrahın becerisi ve ameliyathane koşulları belirleyecektir.
KISIRLIĞA VE ERKEN DOĞUMA YOL AÇABİLİR
Miyomun belirtileri nelerdir?
MİYOM TEDAVİSİNE GEÇ KALINMASI NE GİBİ SONUÇLAR DOĞURUR?
Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, miyomdaki büyüme ile kanser olasılığında bir artış olma olasılığında, herhangi bir ilişki ortaya konamamış olup, sorun sadece miyomun neden olduğu kanama ve dolayısıyla anemi ve bunun getirdiği tıbbi komplikasyonlar şeklinde olacaktır.
SEBEBİ GENETİK OLABİLİR
Miyom neden oluşur?
Doğurganlık çağındaki kadınlar ele alındığında, önemli bir sağlık sorunu olmasına karşın, oluş nedenleri hakkında somut ve tutarlı verilere şimdilik ulaşılamamıştır. Genetik yatkınlık üzerinde durulmaktadır.
NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Hastanın alınan tıbbi öyküsü, yakınmaları ve jinekolojik muayene sırasında saptanabilen miyomlar, ayrıca ultrasonografi ile kolaylıkla tanınabilir. Malign bir sorunu ekarte etmek amacıyla tanısal kürtaj yapılıp; tedavi konusunda atılacak adım netleştirilebilir.
ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Yerleşim yerlerine göre submüköz, intramural veya subseröz saplı miyomlar olabilir.
TRANSFERE ENGEL OLABİLİR
Miyom kısırlık yapar mı?
Yerleşim yerleri ve büyüklüklerine göre, böyle bir olasılık söz konusudur. Mekanik olarak, gamet ve embriyo transferine engel olabilirler. Sperm hareketliliğini kolaylaştıran uterus kasılmalarını bozabilirler. Gebeliğin tutunacağı alanı bozup, uterusun büyümesine engel olabilirler. Erken gebelik sonlanmalarına neden olabilirler.
Miyomların kesin tedavisi laparoskopik miyomektomi ile mümkün müdür?
Miyom tedavisi ile ilgili cerrahi endikasyon kararı hasta ve hekim iş birliğince verilmişse; hastanın yaşı ve öncelikleri dikkate alınarak cerrahi olarak, laparoskopi ile de olasıdır. Böylece hastanın ameliyat sonrası, normal yaşamına dönüş süresi ve kanama riski daha az olur.
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