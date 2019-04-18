Anormal kanamalarınız miyomdan kaynaklanıyor olabilir

Miyom, kadınlarda en sık görülen iyi huylu, uterus adelesi olarak bilinen miyometrium denilen, düz kas hücrelerinden köken alan bir kitledir. Tedavi seçenekleri değerlendirilirken; hastanın yakınmaları, öncelikleri, sorunları, miyom(ların) sayısı, büyüklüğü, yerleşimleri dikkate alınmalıdır. Genel olarak özetlemek gerekirse; hastanın kontrollerini aksatmayacağı düşünülürse, sadece belirli periyotlarla takip edilip büyümesi izlenebilir ki bu yöntem son zamanlarda, yavaş büyüme gösteren ve malignleşme eğilimi olmayan miyomlarda, invaziv cerrahi yöntemlere göre daha çok kabul görmektedir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tıbbi tedavi: Miyomu olan hastada, bu nedenle kanama ve bunun getirdiği dahili sorunların azaltılmasına yöneliktir. Ayrıntılı tıbbi tedavi seçenekleri, hastanın tıbbi koşullarına ve tedaviye uyumuna göre ele alınmalıdır.

Cerrahi tedavi: Karar bu yönde verilmişse, hastanın yaşı, çocuk isteği, miyom nedeniyle yaşadığı sorunlar dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda miyomun yeri, büyüklüğü ve sayısı dikkate alınarak; sadece miyomun alındığı miyomektomi operasyonundan, total abdominal histerektomi ve bilateral salpingooferektomi gibi iç genital organların hepsinin alınabileceği bir yelpaze olasıdır. Operasyonun kapalı (laparoskopik) ya da açık (laparotomik) veya vajinal yoldan olup olmayacağını ise yine miyomun özellikleri, sayısı, büyüklüğü, cerrahın becerisi ve ameliyathane koşulları belirleyecektir.