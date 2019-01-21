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Antalya 20 milyon turisti ağırlamaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 11:51 | Son Güncelleme

Yabancı turist sayısında yaklaşık 14 milyon rakam ile tüm yılların rekorunu kıran Antalya, 3-4 yıl içinde 20 milyon turisti ağırlamayı hedefliyor - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel: - "Bu yıl yüzde 30'a yakın, belki daha fazla bir artış bekliyoruz. Çok değil, 3-4 yıl içerisinde Antalya'da 20 milyon turisti rahatlıkla ağırlayabilecek bir noktaya geleceğiz" - "Tur operatörlerinin kente gelen turistlerle yapmış oldukları memnuniyet anketinde turistlerin yüzde 95'in üzerinde memnuniyetle ülkesine döndüklerini görüyoruz. Bu da ayrı bir dünya birinciliği"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Tüm yılların rekorunu kırarak geçen yıl yaklaşık 14 milyon yabancı turisti ağırlayan Antalya, 3-4 yıl içinde bu sayıyı 20 milyona çıkarmayı hedefliyor.

"Turizmin başkenti" Antalya'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turistlerin Antalya'ya gelirken bir hayal satın aldıklarını ve buraya geldiklerinde de beklentilerini bulmak istediklerini söyledi.

Kente gelen turistin beklentilerinden yola çıkarak projelerini inşa ettiğini dile getiren Türel, "Antalya, çevresiyle, tarihiyle ve doğal güzellikleriyle rakipsiz bir şehir, dünyanın cennet köşesi. Bu açıdan Antalya'yı gözümüz gibi korumalıyız. Korurken güzellikleri de sergilemeliyiz. O yüzden çevre değerleri birinci önceliğimiz oldu. Altyapıya büyük önem verdik, kanalizasyonu, yağmur suyu, drenaj kanalları, arıtma tesisleri ile Antalya'mızı altyapıda sorunsuz bir şehir haline getirdik." dedi.

- Mavi bayrakta dünya birincisi

2004 yılında arıtma tesisi 2 olan Antalya'da, bu rakamın bugün 32'ye yükseldiğini aktaran Türel, şöyle devam etti:

"Gazipaşa'dan Kaş'a kadar özellikle turizm merkezlerimizde artık bir milimetreküp su arıtılmadan denize gitmiyor. Bugün Antalya mavi bayrak sayısında dünya birinciliğine yerleşti. 200'ün üzerinde mavi bayrağa sahip Antalya'yı ikinci sırada İspanya'nın Mayorka kenti 60-70 bayrakla takip ediyor. Aradaki fark çok büyük. Bunu başarmışsa altyapıların çok büyük önemi var."

Türel, Antalya'nın artık altyapısıyla, çevreye verdiği önemle turistin beklentilerine cevap verebilir hale geldiğini kaydetti.

Altyapının dışında çağdaş toplu ulaşım sistemine de yatırım yaptıklarını söyleyen Türel, göreve geldiğinde Antalya'da raylı sistemin hiç olmadığını, bugün raylı sistem ağının şehir merkezinde 55 kilometreye çıkartıldığını belirtti.

- Limandan Kundu'ya metro erişimi

Kendisini heyecanlandıran önemli bir projesinin ise metro olduğunu belirten Türel, büyük limandan Lara Kundu'ya kadar sahil şeridi boyunca metroyu kentin gündemine taşıyacaklarını aktardı. Antalya'yı metro ile tanıştırmak istediklerini dile getiren Türel, turizm merkezlerindeki turisti şehir merkezine taşıyıp, esnafın yüzünü güldürmek istediklerini kaydetti.

Esnafın turizm pastasından istediği payı alabilmesi için kent merkezinde de bir cazibe merkezi oluşturduklarının altını çizen Türel, Doğu Garajı Kültür Merkezi ve Nekropol ile Türkiye'de benzeri olmayan bir projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. 2 bin 500 yıllık tarihi mezarlığı bir müzeye dönüştürdüklerini söyleyen Türel, ikinci Kaleiçi olarak değerlendirdiği Balbey Kentsel Yenileme Projesi, Cumhuriyet Meydanı düzenleme çalışmalarının da tamamlandığını kaydetti.

"Yat limanı, kent müzesi, millet bahçesi ile kent merkezinde turizme yönelik muhteşem bir dönüşüm sağlıyoruz." diyen Türel, turizmin başkenti Antalya'nın tarihini ve kültürünü en iyi şekilde anlatabilmek için kentte 9 farklı müze projesini de hayata geçirmek için çalıştıklarını bildirdi.

- Turistlerin memnuniyet oranı yüzde 95'in üzerinde

Konyaaltı Sahil, Boğaçay, Tünektepe projeleriyle de kentin turizm değerlerine değer kattıklarını aktaran Türel, trafik sorununu çözebilecek kavşaklar, raylı sistem ile de ulaşım alanında yatırımlar yaptıklarını belirtti. Antalya'ya günde 100-150 bin turist gelip gittiğini dile getiren Türel, Antalya'nın 15 yıldır yapılan altyapı çalışmalarıyla bu yoğunluğu hissetmediğini kaydetti.

Kente gelen turistleri memnun gönderdiklerini ifade eden Türel, "Tüm projelerimizi alt alta koyduğumuzda turistin Antalya'dan şikayetçi olarak dönmesi mümkün değil hale geliyor. Bugün özellikle tur operatörlerinin kente gelen turistlerle yapmış oldukları memnuniyet anketinde turistlerin yüzde 95'in üzerinde memnuniyetle ülkesine döndüklerini görüyoruz. Bu da ayrı bir dünya birinciliği." diye konuştu.

- "Bu yıl daha da yukarılara taşıyacağız"

Antalya'yı Türk turizminin lokomotifi olarak değerlendiren Menderes Türel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un revize ettiği turizm rakamlarında kentin büyük katkısı olacağını söyledi.

Türel, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl geçen yıla göre yüzde 30'a yakın, belki daha fazla bir artış bekliyoruz. Tarihin en büyük rekorunu geçen yıl kırmıştık, bunu bu yıl daha da yukarılara taşıyacağız. Şunu özellikle söylemek isterim, çok değil, 3-4 yıl içerisinde Antalya'da 20 milyon turisti rahatlıkla ağırlayabilecek bir noktaya geleceğiz."

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Londra newyork paris turizm

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