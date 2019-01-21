Antalya 20 milyon turisti ağırlamaya hazırlanıyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Tüm yılların rekorunu kırarak geçen yıl yaklaşık 14 milyon yabancı turisti ağırlayan Antalya, 3-4 yıl içinde bu sayıyı 20 milyona çıkarmayı hedefliyor. "Turizmin başkenti" Antalya'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turistlerin Antalya'ya gelirken bir hayal satın aldıklarını ve buraya geldiklerinde de beklentilerini bulmak istediklerini söyledi. Kente gelen turistin beklentilerinden yola çıkarak projelerini inşa ettiğini dile getiren Türel, "Antalya, çevresiyle, tarihiyle ve doğal güzellikleriyle rakipsiz bir şehir, dünyanın cennet köşesi. Bu açıdan Antalya'yı gözümüz gibi korumalıyız. Korurken güzellikleri de sergilemeliyiz. O yüzden çevre değerleri birinci önceliğimiz oldu. Altyapıya büyük önem verdik, kanalizasyonu, yağmur suyu, drenaj kanalları, arıtma tesisleri ile Antalya'mızı altyapıda sorunsuz bir şehir haline getirdik." dedi. - Mavi bayrakta dünya birincisi 2004 yılında arıtma tesisi 2 olan Antalya'da, bu rakamın bugün 32'ye yükseldiğini aktaran Türel, şöyle devam etti:

"Gazipaşa'dan Kaş'a kadar özellikle turizm merkezlerimizde artık bir milimetreküp su arıtılmadan denize gitmiyor. Bugün Antalya mavi bayrak sayısında dünya birinciliğine yerleşti. 200'ün üzerinde mavi bayrağa sahip Antalya'yı ikinci sırada İspanya'nın Mayorka kenti 60-70 bayrakla takip ediyor. Aradaki fark çok büyük. Bunu başarmışsa altyapıların çok büyük önemi var." Türel, Antalya'nın artık altyapısıyla, çevreye verdiği önemle turistin beklentilerine cevap verebilir hale geldiğini kaydetti. Altyapının dışında çağdaş toplu ulaşım sistemine de yatırım yaptıklarını söyleyen Türel, göreve geldiğinde Antalya'da raylı sistemin hiç olmadığını, bugün raylı sistem ağının şehir merkezinde 55 kilometreye çıkartıldığını belirtti. - Limandan Kundu'ya metro erişimi Kendisini heyecanlandıran önemli bir projesinin ise metro olduğunu belirten Türel, büyük limandan Lara Kundu'ya kadar sahil şeridi boyunca metroyu kentin gündemine taşıyacaklarını aktardı. Antalya'yı metro ile tanıştırmak istediklerini dile getiren Türel, turizm merkezlerindeki turisti şehir merkezine taşıyıp, esnafın yüzünü güldürmek istediklerini kaydetti.

Esnafın turizm pastasından istediği payı alabilmesi için kent merkezinde de bir cazibe merkezi oluşturduklarının altını çizen Türel, Doğu Garajı Kültür Merkezi ve Nekropol ile Türkiye'de benzeri olmayan bir projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. 2 bin 500 yıllık tarihi mezarlığı bir müzeye dönüştürdüklerini söyleyen Türel, ikinci Kaleiçi olarak değerlendirdiği Balbey Kentsel Yenileme Projesi, Cumhuriyet Meydanı düzenleme çalışmalarının da tamamlandığını kaydetti. "Yat limanı, kent müzesi, millet bahçesi ile kent merkezinde turizme yönelik muhteşem bir dönüşüm sağlıyoruz." diyen Türel, turizmin başkenti Antalya'nın tarihini ve kültürünü en iyi şekilde anlatabilmek için kentte 9 farklı müze projesini de hayata geçirmek için çalıştıklarını bildirdi. - Turistlerin memnuniyet oranı yüzde 95'in üzerinde Konyaaltı Sahil, Boğaçay, Tünektepe projeleriyle de kentin turizm değerlerine değer kattıklarını aktaran Türel, trafik sorununu çözebilecek kavşaklar, raylı sistem ile de ulaşım alanında yatırımlar yaptıklarını belirtti. Antalya'ya günde 100-150 bin turist gelip gittiğini dile getiren Türel, Antalya'nın 15 yıldır yapılan altyapı çalışmalarıyla bu yoğunluğu hissetmediğini kaydetti.