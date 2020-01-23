Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Konyaaltı Sahili açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iptal edilen Konyaaltı Sahili İşletme ve Kira İhalesi ile ilgili olarak, belediye toplantı salonunda düzenlediği toplantıda değerlendirmelerde bulundu. Başkan Böcek, dünyaca ünlü Konyaaltı

Sahilinin ihale ve sözleşmesinin 20 Ocak 2020 tarihinde başkanlıkları tarafından iptal edildiğini hatırlattı. Bu durumla ilgili rahatsızlığından dolayı açıklama yapmak zorunda kaldığını dile getiren Böcek, “Bugün de raporum ve tedavim devam etmesine rağmen açıklama yapmak üzere buradayım. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek, bundan sonraki yapacağımız işlerle ilgili açıklama yapacağım" diye konuştu. Başkan Böcek, 25 yıllık siyasi hayatında bütün vatandaşların dertlerine derman olmaya çalıştığının, iyiden, doğrudan, güzelden yana çalışmalarını devam ettirdiğinin altını çizdi. 'HALKA DÖNÜK OLMAYAN PROJELERE DEVAM ETMEYİZ'



“Bizden kimse kamu zararı olan, halka dönük olmayan projeleri devam ettirmemizi beklemesin” diyen Böcek, “Biz Antalya’ya tüyü bitmemiş yetim hakkını korumaya, doğru projeleri halkımıza sunmaya devam edeceğiz. 19 Temmuz 2016 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla yap işlet devlet modelinde encümene yetki verilmiştir Konyaaltı Sahiliyle ilgili. 2 defa yap iş devret modeliyle, 17 Kasım 2016, 19 Ocak 2017 tarihinde meclisin vermiş olduğu yetkiyle yap işlet devret modeliyle ihaleye çıkıldı. Aynı zamanda bu ihale meclisin verdiği yetki doğrultusunda yapılmış ve bütün masraflar işletmenin yüklenici firma tarafından yapılması şartıyla çıkmıştır. Süreçle ilgili 29 Mart 2019’da encümen tarafından Konyaaltı Sahili işletme kira ihalesi yapılmıştır. Encümen, meclisin verdiği yetki yap işlet devret, ancak belediyemiz tarafından 254 milyon lira belediye bütçesinden para harcanmış, 29 Mart 2018’de encümen tarafından sahilin işletmesi ihalesi yapılıyor. Kira işletme ihalesi yapılıyor. Encümene bir karar verilmedi biliyorsunuz bir meclis kararı olmalıydı" açıklamasında bulundu.

'YÜKLENİCİDEN BİR KURUŞ PARA ÇIKMAMIŞ'



İhale şartlarının bazılarından bilgiler veren Başkan Muhittin Böcek, “Bin 500 yataklı otel olacak, ve buna benzer kriterler. Adrese teslim gibi denir buna kamuoyunda. Bu şekliyle ihale verilmiştir. İhalede rekabet koşulları oluşmamış ve aynı zamanda sizlerin tüyü bitmemiş yetimin hakkı oraya yatırım yapılmış, yükleniciden bir kuruş para çıkmamış. Güvenlik, temizlik çöp toplama olacaksa ihale yapılıyor ama gelinen son ihalede ALKOÇ’lar olur, başkası olur. 254 milyonu belediye masraf etmesine rağmen güvenlik, temizlik bütün işletme giderleri Büyükşehir Belediyemize yüklenmiştir. 8 ayda 10 milyon 780 bin lira masrafı vardır belediyemizin. 254 milyonu yüklenici firma yapsaydı, bugün başka bir toplantı, Antalya’nın yatırımlarıyla ilgili başka bir toplantı olacaktı" ifadelerine yer verdi. Görevde olduğu 9.5 aylık süre içindeki tüm projeleri masaya yatırdıklarının altını çizen Böcek, “Sadece biz değil, ortak akılla işbirliği içinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İleride açıklayacağım yanlışlıklar da var. Antalya için çivi çakandan Allah razı olsun. Geçmiş dönemle kişilerle asla işim yoktur. Doğru olan projeleri yapacağız" dedi.