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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakımda! İşte son durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 16:52 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili olarak Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Op. Dr. Özgün Güngör açıklama yaptı. Güngör, Böcek'in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakımda! İşte son durumu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, kan değerlerinde düzelme olduğu, PCR testinde negatifleşme, antikor testlerinde ise pozitiflik saptandığı kaydedildi.

Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Op. Dr. Özgün Güngör, Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Op. Dr. Özgün Güngör, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in 8 Eylül Salı günü itibarıyla kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Kovid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir. Bu sürecin her aşamasında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve tıp fakültesi öğretim üyeleri, her türlü tıbbi ve sosyal desteği sunmuşlardır" ifadelerini kullandı.

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