Muhittin Böcek aslen nereli, kimdir? İşte Muhittin Böcek'in hayatı!

Koronavirüse yakalandığı için son günlerde gündemden düşmeyen Muhittin Böcek'in hayatı araştırılıyor. Sağlık durumunun iyiye gittiğine dair açıklama gelmesiyle birlikte, Muhittin Böcek nerelidir, kimdir araştırılıyor. Muhittin Böcek'in son durumu nasıl merak edenler için CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan gelen en son açıklama şu şekilde olmuştu:
“Ama o bir tedbir amaçlıydı. Daha güvenli bir ortamda bulunması üzerine yapıldı. Şu anda her şey kontrol altında. İki gün öncesine göre de oldukça iyi. Her şey daha da iyiye gidiyor. O yüzden inanıyoruz ki en kısa sürede iyileşecek ve tekrar Antalya'mıza hizmet vermeye devam edecek"
İşte Muhittin Böcek'in memleketi ve biyografisinin detayları...
1962 yılında Antalya'nın Konyaaltı’nın Uncalı Mahallesi’nde dünyaya gelen Muhittin Böcek, lise eğitimine kadar Antalya'da okudu. Daha sonra üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümleri'ni tamamlayarak diplomasını aldı. Muhittin Böcek üniversiteden mezun olduktan sonra
Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaparak eğitimine devam etti.
Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini dört dönem üst üste yapan Muhittin Böcek'in iş hayatı sadece siyasetle ilerlemedi. Antalya'da yaşadığı için turizmle'de ilgilenen Muhittin Böcek; Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerini de üstlendi. Görevlerinin yanı sıra siyasi hayatında 31 Mart 2019 tarihli yerel seçimlerine katılarak, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan'ı oldu. Muhittin Böcek halen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Antalya'da dünyaya gelen Muhittin Böcek, Konyaaltı'nda büyüdü ve halen Konyaaltı'nda yaşıyor. Evli ve bir çocuk babası olan Muhittin Böcek, evlendikten sonra da Konyaaltı'nda yaşamaktan vazgeçmemiş.