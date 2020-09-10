Muhittin Böcek aslen nereli, kimdir? İşte Muhittin Böcek'in hayatı!

Koronavirüse yakalandığı için son günlerde gündemden düşmeyen Muhittin Böcek'in hayatı araştırılıyor. Sağlık durumunun iyiye gittiğine dair açıklama gelmesiyle birlikte, Muhittin Böcek nerelidir, kimdir araştırılıyor. Muhittin Böcek'in son durumu nasıl merak edenler için CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan gelen en son açıklama şu şekilde olmuştu:

“Ama o bir tedbir amaçlıydı. Daha güvenli bir ortamda bulunması üzerine yapıldı. Şu anda her şey kontrol altında. İki gün öncesine göre de oldukça iyi. Her şey daha da iyiye gidiyor. O yüzden inanıyoruz ki en kısa sürede iyileşecek ve tekrar Antalya'mıza hizmet vermeye devam edecek"

İşte Muhittin Böcek'in memleketi ve biyografisinin detayları...

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

1962 yılında Antalya'nın Konyaaltı’nın Uncalı Mahallesi’nde dünyaya gelen Muhittin Böcek, lise eğitimine kadar Antalya'da okudu. Daha sonra üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümleri'ni tamamlayarak diplomasını aldı. Muhittin Böcek üniversiteden mezun olduktan sonra

Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaparak eğitimine devam etti.