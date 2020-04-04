Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için ek tedbirler aldıklarını bildirdi.
Vatandaşın sağlığını korumak için toplu ulaşım araçlarına maskesiz binişleri yasakladıklarını vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:
"Hep birlikte kurallara uyarak bu zor günleri aşacağız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki gençlerimizin ulaşım kartları geçici süreyle kullanıma kapatılmıştır."
Kaynak: AA