HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı

Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 12:23 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartlarının kullanıma kapatıldığını açıkladı.

Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için ek tedbirler aldıklarını bildirdi.

Vatandaşın sağlığını korumak için toplu ulaşım araçlarına maskesiz binişleri yasakladıklarını vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"Hep birlikte kurallara uyarak bu zor günleri aşacağız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki gençlerimizin ulaşım kartları geçici süreyle kullanıma kapatılmıştır."

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Bakan Kasapoğlu açıkladı! 15 bin 756 kişi karantinada Bakan Kasapoğlu açıkladı! 15 bin 756 kişi karantinada
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı
Anahtar Kelimeler:
Antalya 20 yaşltı gençler sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

Yasaklar nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

Yasaklar nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

Flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

Flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

Bakan Koca açıkladı! Can kaybı 425'e yükseldi

Bakan Koca açıkladı! Can kaybı 425'e yükseldi

Koronavirüse karşı aşı çalışması yürüten Ovalı'dan flaş açıklama

Koronavirüse karşı aşı çalışması yürüten Ovalı'dan flaş açıklama

İtiraflar üst üste geldi! 'Göğüs bu yanlardan fışkırıyor'

İtiraflar üst üste geldi! 'Göğüs bu yanlardan fışkırıyor'

Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam öldü!

Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam öldü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Kasapoğlu açıkladı! 15 bin 756 kişi karantinada

Bakan Kasapoğlu açıkladı! 15 bin 756 kişi karantinada

Sosyal medyaya damga vurdu! Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı

Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı

İzmir'de 84 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu

84 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu

Diyanet'ten 'umrecilere ateş düşürücü ilaç verildiği' iddiasıyla ilgili açıklama

Umrecilere ateş düşürücü ilaç mı verildi? Diyanet'ten açıklama

Baraj suları çekildi, tarihi köy yeniden ortaya çıktı

Gören cep telefonlarına sarıldı

Bakan Akar açıkladı! Maske üretiminde önemli gelişme

Bakan Akar açıkladı! Maske üretiminde önemli gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.