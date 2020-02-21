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Antalya'da Akdeniz foku görüntülendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 13:51 | Son Güncelleme

Antalya Serik'te bulunan Lara Plajı'nda deniz canlılarının en nadir memeli türlerinden olan ve nesli tükenmekte olan 2 Akdeniz foku görüntülendi.

Antalya'da Akdeniz foku görüntülendi!

Antalya'daki Işıklar Caddesi'nde ünlü bir restoranın çalışanları, plaj bölümündeki Akdeniz foklarını fark etti. Falezlerden aşağı inen çalışanlar, iki Akdeniz fokunu cep telefonuyla görüntüledi. Deniz fokları, yaklaşık 2 dakika falezlerin kenarında yüzdükten sonra derin sularda kayboldu.

Cep telefonu kamerasıyla fokları görüntüleyen Mehmet Gökçe, "Ben de tesadüfen denize baktığımda gördüm. Arkadaşlarım da vardı. Foklar bizi fark etmesine rağmen ürkmedi, kaçmadı" dedi.

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Akdeniz kıyılarında 100 civarında, dünyada da 750 kadar Akdeniz foku kaldığı tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülen fok türü, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunuyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya akdeniz foku

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