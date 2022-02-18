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Antalya'da balıkçıları şaşkına çeviren olay: Of Allah'ım bu ne?

18.02.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki köpek balığı balıkçıları şaşkına çevirdi. Cep telefonuyla o anları saniye saniye kaydeden balıkçının heyecanla, ''En az 100 kilo. Kuzu olasıca. Of Allah'ım bu ne ya?'' dediği duyulurken bir başka balıkçı ''Bize saldırmasın'' dedi.

Antalya'da balıkçıları şaşkına çeviren olay: Of Allah'ım bu ne?

Antalya'da bir grup balıkçı, öğle saatlerinde Beldibi açıklarında tekneyle balık avına çıktı. Balıkçılardan birinin oltasına köpek balığı takıldı. Oltayı çekmekte zorlanan balıkçı, "Bu ne ya" diyerek şaşkınlığını dile getirirken, yanındaki arkadaşları da o anları cep telefonu ile görüntüledi. Oltayı çekmekte zorlanan Antalyalı balıkçı, "50 kiloyu geçtik. Ne 50'si 100 kilo. En az 100 kilo. Kuzu olasıca" dedi.

''OF ALLAH'M BU NE YA JAWS''

Çektiği oltaya takılanın köpek balığı olduğunu gören arkadaşları, "Of Allah'ım bu ne ya, jaws" derken arkadaşlarının, "Bize saldırmasın" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaklaşık 100 kilogram olduğu tahmin edilen köpek balığı oltayı koparıp denizde kayboldu. Antalyalı balıkçılar o anları sosyal medyada paylaştı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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