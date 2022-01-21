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Antalya'da banyo kavgası! Boğazından bıçaklandı

21.01.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da pansiyonda kalanlar arasında banyo sırası tartışması yaşandı. Şiddetlenen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olay sonucunda Ramazan Ö. (36), Süreyya Pıhlız’ı (52) boğazından bıçakladı.

Antalya'da banyo kavgası! Boğazından bıçaklandı

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı 459 sokak üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi.

YARALI HALDE YARDIM ÇAĞIRDI

Pansiyonda kalan Ramazan Ö. ve Süreyya Pıhlız arasında banyo bekleme sırası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Ö., bıçakla Süreyya Pıhlız’ı boğazından yaraladı. Pıhlız, pansiyonun dış kapısına kadar giderek yardım istedi. Durumu görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen motorize yunus timleri, pansiyon kapısının önünde boğazını tutan Pıhlız’a tampon yaptı.

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YUNUS POLİSİ 20 DAKİKA TAMPON UYGULADI

Yunus timleri yaklaşık 20 dakika boyunca Süreyya Pıhlız’ın boğazına tampon uygularken, bir vatandaş ise pansiyon içerisinden aldığı havluyu Pıhlız’ın üzerine örttü. Olay bölgesine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Pıhlız’ı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pansiyon içerisinde gözaltına alınan Ramazan Ö. ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. (DHA)

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