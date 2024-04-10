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  4. Antalya'da bayram günü feci kaza! Can pazarı yaşandı: 29 yaralı

Antalya'da bayram günü feci kaza! Can pazarı yaşandı: 29 yaralı

10.04.2024 14:20
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Bayram günü Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza! Bir otel servis aracı otomobile çarparak 50 metre sürüklendi ve yan yattı. Kazada toplam 29 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalerin ardından çevredeki hastenelere götürüldü.

Antalya'da bayram günü feci kaza! Can pazarı yaşandı: 29 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis aracı, meydana gelen kazada otomobille çarpışarak devrildi. 29 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı istikametinden Gündoğdu istikametine gitmekte olan Yusuf K.'nın kullandığı 07 J 82598 plakalı otel servis aracı, Fevzi Çakmak Caddesi'nden Turizm Caddesi'ne çıkan Atalay D. idaresindeki 06 AD 3636 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

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50 METRE SÜRÜKLENEREK YAN YATTI

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada çarpışmanın şiddetiyle 50 metre sürüklenerek yan yatan otel servisinde bulunan 28 otel personeli ile servis sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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