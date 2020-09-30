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Antalya'da büyük panik yaşanmıştı! Pilotun sözleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 17:40 | Son Güncelleme

Antalya'nın Lara Bölgesi'nde denize sert sortisiyle endişe yaratan Rus yapımı BE 200 ES tipi amfibyen jet uçağıyla ilgili Rus pilotlardan bilgi istendi. Rus pilotun kuleyi yanlış anladığı, görerek indiği ve izin verilen piste hemen ulaşmak için irtifasını sert düşürdüğü ortaya çıktı.

Antalya'da büyük panik yaşanmıştı! Pilotun sözleri ortaya çıktı

Türkiye'deki orman yangınlarında etkin rol oynayan ve bu yıl Rusya'dan kiralanan Rus yapımı BE 200 ES tipi amfibyen jetin, 28 Eylül Pazartesi akşamı Lara bölgesinde denize yakın uçuşu, sert irtifa alması, endişe yarattı. 'Ateş Kartalı' olarak adlandırılan 12 ton su kapasiteli Rus pilotların kullandığı uçağı görenler, balkonlarına çıktı. Sortilerin ardından binalara yakın uçan uçak, vatandaşları tedirgin etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

MUĞLA KÖYCEĞİZ YANGININDAN DÖNÜYORDU

Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Rus pilotlardan Lara bölgesindeki tehlikeli uçuş ile ilgili bilgi aldı. Uçak kayıtlarında sortinin yer almadığı belirlendi. Orman Genel Müdürlüğü, 2'si Rus, 2'si Türk, 4 pilotun olduğu BE 200 ES tipi amfibyen jet uçağının Muğla'nın Köyceğiz bölgesindeki orman yangınından Antalya'ya döndüğünü açıkladı. Uçağın 6 saat 43 dakikalık çalışma sonrası Antalya'ya döndüğünü belirten yetkililer, "Uçak görerek iniş yapan bir tekniğe sahip. Lara bölgesinde gürültü ve tehlikeli uçtuğu için korku yaratmış. Bu uçak yangın ve operasyon uçağı. Bu tip uçaklarda belli bir rota zorunluluğu yok. 4 bin feetten 1500 feete yaklaşma izni verilmiş. Rus pilotlar da görerek iniş yapıyor. Kule ile pilot arasında bir anlaşmazlık ve tercüme hatası olunca, Rus pilot normal seyir rotasında izin verilen piste hemen ulaşmak için irtifasını sert düşürmüş. Gecikmeli bir tercüme ve anlama hatası olmuş" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, pilotların sadece bilgisine başvururken, Sivil Havacılık da olay ile ilgili bilgilendirildi. Uçak, bakım ve olası yangın ihbarına müdahale etmek için Antalya Havalimanı'nda bekleyişini sürdürüyor.

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