HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da çok acı ölüm! 2,5 yaşındaki Mehmed camı kırık balkondan zemine düştü

Antalya'da çok acı ölüm! 2,5 yaşındaki Mehmed camı kırık balkondan zemine düştü

05.08.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen korkunç olayda 2.5 yaşındaki Mehmed Osman, annesinin temizlik yapmaya gittiği evin balkonundan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Cenazeyi morgdan almaya gelen amca gözyaşlarını tutamazken o anlar yürek burktu. Amca, ''Evin tek çocuğuydu. 4. katta oluyor olay. Biz kendi evimizde balkonu kapatmıştık, oraya salmıyorduk. Takdir Allah’ın yapacak bir şey yok. Balkonda cam kırıkmış sanırım onu fark etmemişler. Biz kendi balkon kapımızı hiç açmazdık” dedi.

Antalya'da çok acı ölüm! 2,5 yaşındaki Mehmed camı kırık balkondan zemine düştü

Olay, dün Antalya’nın Finike ilçesi Kum Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2.5 yaşındaki Mehmed Osman Keskiner, anne Fahriye Keskiner ile birlikte 4 katlı bir eve temizliğe gitti. Bu sırada annesinin dalgınlığından faydalanan küçük çocuk, balkona çıkarak, beton zemine düştü. Çocuğunun yanından olmadığını gören anne ise balkona koştuğu sırada küçük çocuğu yerde hareketsiz yatar şekilde gördü. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen ise kurtarılamadı.

Screenshot_39

CENAZEYİ ALMAYA AMCASI GELDİ

Mehmet Osman minik bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almak için amca Ziya Keskiner morga tek başına geldi. Cenaze işlemlerin ardından amca Keskiner’e teslim edildi. Hayatının en zor anını yaşayan amca, yeğeninin minik bedenini cenaze aracının içerisinde bulunan tabuta kollarında taşıdı. Daha sonra gözyaşlarını tutamayarak elbisesi ile sildi. Diğer taraftan minik Mehmed Osman’ın ailenin tek çocuğu olduğu öğrenildi. Cenazenin ise Finike Yazır Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Screenshot_41

"AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU"

Olayı anlatan amca Keskiner, “Benim duyumuma göre annesi ile çalışmaya gitmişlerdi. Ev temizleme sırasında bizim yeğen balkona çıkmış. O anda bakıyorlar çocuk yok. Camdan aşağı düştüğünü görmüşler. Evin tek çocuğuydu. 4. katta oluyor olay. Biz kendi evimizde balkonu kapatmıştık, oraya salmıyorduk. Takdir Allah’ın yapacak bir şey yok. Balkonda cam kırıkmış sanırım onu fark etmemişler. Biz kendi balkon kapımızı hiç açmazdık” dedi.

Screenshot_42

Screenshot_43

Screenshot_44

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokağın ortasında dehşeti yaşadılar! "Hiçbir şey yapamadım"Sokağın ortasında dehşeti yaşadılar! "Hiçbir şey yapamadım"
YAŞ kararları açıklandı! 32 yıl sonra bir ilkYAŞ kararları açıklandı! 32 yıl sonra bir ilk
Komşusuna güvendi hayatı karardı: Türkiye’yi dolandırıyorKomşusuna güvendi hayatı karardı: Türkiye’yi dolandırıyor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En fazla döviz alan iller belli oldu!

En fazla döviz alan iller belli oldu!

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Özdağ ile Uzun arasındaki tartışma gündeme oturdu

Özdağ ile Uzun arasındaki tartışma gündeme oturdu

ABD'yi hedefe koyup tüm köprüleri attılar!

ABD'yi hedefe koyup tüm köprüleri attılar!

İlginizi Çekebilir

Kötü haberi verdi! "Sağ göğsümde..."

Kötü haberi verdi! "Sağ göğsümde..."

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür!

Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür!

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.