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Antalya'da defineciler suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 16:57 | Son Güncelleme

Antalya'da birinci derecede arkeolojik sit alanında kazı yapan şüpheliler, orman işletmesinin fotokapanından kaçamadı. Orman işletmesi görevlilerinin fotokapanda görerek ihbarda bulunduğu defineciler, kazı yaptıkları sırada İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bölgeyi gözetlemek amacıyla Yeniköy Mahallesi Kepeztepe mevkiine konulan fotokapana birinci derece arkeolojik sit alanı yakınlarında ellerinde kazma-kürek ve benzeri aletlerle bazı kişilerin görüntülenmesi jandarmayı harekete geçirdi. Orman işletmesinden gelen ihbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Sarılar Karakoluna bağlı ekipler, sit alanı içerisinde dedektör ile arama ve kazı yapan H.İ., B.Y. ve T.P. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Side Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmede bölgenin birinci derece sit alanı olduğu tespit edilirken, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

'KAZILMAMIŞ 1 METRE BİLE YER YOK'

Yeniköy Mahallesi Kepeztepe bölgesinde geniş bir alanın birinci derece sit alanı olduğunu belirten Yeniköy Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu, “Ne yazık ki bölgede kaçak kazı yapılmayan gün olmuyor. Burada defalarca kaçak kazı yapan şahısları güvenlik güçlerimizle birlikte yakaladık. Ama yetkililerin bu bölgede gerekli önlemleri almaması, cezaların yetersizliği kaçak kazının önüne geçilmesini engelliyor” dedi.

Definecilerin işi iyice abarttığını belirten Kavuklu “Burada tarihi kuyular var. Bu kuyular kaçak kazı yapanlar tarafından kazı sırasında kesilen çalılarla doldurulmuş durumda. Bir süre önce burada büyük kepçe çalışırken geldim. Çalışanlar orman işletmesi adına yangın havuzu yaptıklarını söylediler. Kepçe toprağı bir yerden alıp diğer tarafa atıyordu. Orman işletmesini aradım. Böyle bir çalışmaları olmadığını söyleyince jandarmayı aradım ve şahıslar suçüstü yakalandı. Burada özellikle Bizans ve Roma dönemlerine ait sikkeler ve mermerler buldukları söyleniyor. Görüldüğü gibi kazılmamış 1 metre bile yer yok. Side Müzesi yetkililerinden buranın etrafını tel örgü ile çevirmelerini ve gerekli önlemleri almalarını istiyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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