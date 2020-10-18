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Antalya'da ekim ayında deniz ve güneş keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 15:08 | Son Güncelleme

Antalya'da, ekim ayında güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu. Bazı kişiler, denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Kentte yarından itibaren ise 3 gün boyunca yağışın etkili olması bekleniyor.

Antalya'da ekim ayında deniz ve güneş keyfi

Ülke genelinde hava sıcaklıkları düşerken, turizm kenti Antalya'da, yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte 28 derece olan hava sıcaklığını fırsat bilenler, sahillere akın etti.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, sonbaharda hafta sonu oluşan kalabalık, yaz aylarını aratmadı.

Sahile gelen bazı kişiler, sıcaklığı 27 derece olan denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

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Öte yandan kentte pazartesi gününden itibaren 3 gün boyunca sağanağın etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da havanın pazartesi günü yağışlı ve 26 derece, salı yağışlı ve 25 derece, çarşamba günü ise yağışlı ve 22 derece olması bekleniyor.

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(DHA)

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