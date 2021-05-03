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  4. Antalya’da feci kaza: 2 kişi araç içinde yanarak öldü

Antalya’da feci kaza: 2 kişi araç içinde yanarak öldü

03.05.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da çekici ile küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada benzin deposunun patlaması sonucu yangın çıktı. Kazada kamyonet içinde sıkışan 2 kişi yanarak can verdi.

Antalya’da feci kaza: 2 kişi araç içinde yanarak öldü

Kaza, Korkuteli ilçesi Büyükköy Mahallesi Naldöken yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

BENZİN DEPOSU PATLADI

Edinilen bilgiye göre, Ramazan İ. idaresindeki çekici ile karşı yönden gelmekte olan küçükbaş hayvan yüklü Sabri Kavuk idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aracın benzin deposunun patlaması sonucu yangın çıktı.

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YANARAK HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazada kamyonetteki sürücü Sabri Kavuk (30) ile yanında bulunan İsa İşlek (32) sıkıştıkları yerden çıkamayınca araç içinde yanarak yaşamlarını yitirdi. Araçtan atlayan çekici sürücüsü Ramazan İ. ise hafif sıyrıklarla kurtuldu.

5 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DA TELEF OLDU

İhbar üzerine olay yerine Antalya ve Korkuteli’nden Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Kazada kamyonetteki 5 adet küçükbaş hayvan da yanarak telef oldu.

Çekici sürücüsü Ramazan İ. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza sonrası yanarak yaşamlarını yitiren Sabri Kavuk ile İsa İşlek’in cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (İHA)


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