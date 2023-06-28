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Antalya'da feci kaza! 30 metreden düşen araçtaki 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

28.06.2023 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Yaklaşık 30 metreden aşağı yuvarlanan otomobildeki karı koca yaşamını yitirdi, aynı aileden 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Antalya'da feci kaza! 30 metreden düşen araçtaki 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Feci Kaza, Akseki-Belenköy Oymapınar yolunda meydana geldi. Zeynel A.Ö.'nün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu 30 metrelik yükseklikten aşağı yuvarlandı.

ARKA KOLTUKTA OTURAN KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Takla atan aracın arka koltuğunda oturan İbrahim H.Ö. ve eşi Nuran Ö. hayatını kaybederken, çiftin kızı E.Ö. ağır yaralandı, oğulları A.Ö. ve aracı kullanan akrabaları Zeynel A.Ö. ise hafif yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırıldı.

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Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Soruşturma başlatılan kazada, ailenin Malatya’dan Antalya’ya geldikleri öğrenildi. (İHA)

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