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Antalya'da feci kaza! Hem annesini hem eşini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 02:12 | Son Güncelleme

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, Erdi Özkan (30) yönetimindeki otomobilin kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilmesi sonucu annesi ile eşi yaşamını yitirdi. Sürücü Erdi Özkan (30) ise ağır yaralandı.

Antalya'da feci kaza! Hem annesini hem eşini kaybetti

Kaza, saat 17.30 sıralarında Elmalı’ya bağlı Karamık Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara’dan Elmalı’nın Tekke Mahallesi’ndeki Abdal Musa Türbesi’ni ziyarete gelen Erdi Özkan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

ANNESİ VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarmanın çalışmasıyla sürücü Erdi Özkan ve otomobilde bulunan annesi Satı Özkan ile eşi Satı Özkan araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Antalya’daki hastaneye kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Erdi Özkan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Gelin ve kayınvalidesinin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Elmalı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Sulama kanalındaki otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Elmalı trafik kazası

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