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Antalya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı, ölü ve yaralılar var...

17.06.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feci olay Antalya'da meydana geldi. Otomobil motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada otomobil sürücüsü ve eşi ise yaralandı.

Antalya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı, ölü ve yaralılar var...

Kaza 23.30 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Dikyar’ın (23) kullandığı 07 BUJ 34 plakalı otomobil, Gazi Bulvarında seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Emrah Balcı’ya arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle yan yolda ağaç sulaması yapan belediye kamyonuna çarpıp ters takla atarken motosikletten savrulan sürücü Emrah Balcı olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü Ali Dikyar ve yanında bulunan Gizem D.(23) sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre sürüklenen motosiklet hurdaya dönerken Emrah Balcı’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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