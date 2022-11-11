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  4. Antalya'da feci olay! 2 lira yüzünden tartıştı, Rus turistin attığı yumruk sonrası öldü

Antalya'da feci olay! 2 lira yüzünden tartıştı, Rus turistin attığı yumruk sonrası öldü

11.11.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tuvalet işletmecisi olarak çalışan Mehmet Özcan (60), 2 liralık ücret yüzünden tartıştığı Rus turist R.K.'nin attığı yumruk sonrası yaralandı. Hastaneye kaldırıldıktan bir süre çıkan ancak tekrar fenalaşan Özcan, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Rus turist ise tutuklandı.

Antalya'da feci olay! 2 lira yüzünden tartıştı, Rus turistin attığı yumruk sonrası öldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde 25 Ekim'de meydana gelen olayda, ilçede otopark alanındaki tuvaleti işleten Mehmet Özcan, ihtiyacını giderdikten sonra 2 TL'lik ücreti ödemeyen Rus turist R.K. ile tartıştı.

YERE DÜŞÜP BAŞINI ÇARPTI

R.K.'nin attığı yumrukla yere yığılan Özcan, başını çarptı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Özcan, tedavisinin ardından buradan ayrıldı.

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İKİNCİ KEZ FENALAŞTI, KURTARILAMADI

Bir süre sonra işine dönen Özcan, yeniden fenalaştı. Özcan, çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özcan, beyin kanaması nedeniyle yaşamanı yitirdi. Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 60 kişinin ifadesine başvuran polis, olayı gerçekleştiren kişinin Rus vatandaşı R.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan R.K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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KANSER HASTASI VE ENGELLİ KIZI VAR

Çankırı'dan cenazeyi almaya gelen yeğeni Murat Özcan, Mehmet Özcan'ın kanser hastası olduğunu ve bir engelli kızı bulunduğunu belirterek, "2 liralık tuvalet ücretini ödememek için yumruk atıyor. Sonrasında beyin kanaması geçiriyor. Hastanede hayatını kaybediyor. Yapanın yanına kalsın istemiyoruz. Bu işin peşin bırakmayacağız" diye konuştu. 15 gündür bulunduğu adli tıp morgundan alınan Mehmet Özcan'ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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