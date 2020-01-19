Antalya'da gasp parasıyla saç boyatıp, alem yaptılar

Alkolün etkisindeki Rıza M.'nin yanlış ifade verebileceği ihtimalini değerlendiren polis, içki aldığı marketin güvenlik kameralarını inceleyince gerçek şüphelilerin İkbal B., Resul Y., Yasemin B. ve Emrullah D. olduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltındaki 2 kişi serbest bırakıldı.

ALEM YAPIP SAÇ BOYATMIŞLAR Rıza M. olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Rıza M.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Market çıkışından itibaren Rıza M.'yi takip eden şüpheliler, önce yankesicilik yöntemiyle 100 lirasını aldı. Bununla yetinmeyen şüpheliler, sokakta takip ettikleri Rıza M.'yi darbettikten sonra cebindeki parayı alıp, kaçtı.

Zonguldak'a gideceği otobüsü kaçıran Rıza M., bir marketten içki aldı. Bu sırada Rıza M.'nin montunun göğüs cebindeki para destesini gören Yasemin B., durumu arkadaşları İkbal B., Resul Y. ve Emrullah D.'ye söyledi.

​Muratpaşa ve Kepez ilçesinde operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, ifadelerinde suçlamaları kabul etti. Şüphelilerin, gasbettikleri 10 bin lirayı 4'e bölüp paylaştığı, daha sonra uyuşturucu alıp iki gün boyunca alem yaptığı, kalan parayla elbise ve uyuşturucu aldığı, Yasemin B.'nin paranın bir kısmıyla saçını boyattığı ortaya çıktı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 'gasp, yağma ve yankesicilik yöntemi ile hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Resul Y. ile Emrullah D. tutuklanırken, İkbal B. ile Yasemin B. serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

