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Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 15:20 | Son Güncelleme

Antalya'da halk otobüsünde bir kişi, yanındaki 10 yaşındaki kızını elle taciz ettiğini iddia ettiği K.E.'yi dövdü. Şoförün yolcuları indirip kapılara kapatarak araca kilitlediği K.E., çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı araçtaki kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana geldi. Varsak- Sarısu güzergâhında çalışan 07 AAK 658 plakalı halk otobüsü, bulvar üzerindeki durağa yanaştığında araçta bağırışmalar oldu. Yolculardan biri, yanında oturan kızını eliyle taciz ettiği iddiasıyla K.E.'yi yumruklamaya başladı. Bu sırada şoför Ramazan Özer de yolcuları indirip, kapıları kapattı. Şoför Özer, otobüste tek başına kalan K.E.'nin kaçmasını önledi. Olayın duyulması üzerine çevredekiler ve yolcular, otobüsün kapılarını açmaya çalışıp K.E.'ye saldırmak istedi.

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Gelen polis ekipleri, K.E.'yi kelepçeleyerek otobüste bir süre daha bekletti. Otobüstekilerin ifadesini alan polis, K.E.'yi gözaltına alarak Yenikapı Polis Merkezi'ne götürdü. K.E., işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. K.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Taciz olayı, saniye saniye otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yanında oturan kızını, K.E.'nin eliyle taciz ettiğini iddia eden babanın aniden yerinden kalkıp, hemen arka koltukta oturan K.E.'ye "Ne elliyorsun benim çocuğumu" diye sinkaflı sözlerle bağırdığı, bu sırada kız çocuğunun da çığlık attığı duyuldu. K.E. ise, "Ne yaptım?" diye birkaç kez babaya seslendi.

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Babanın şoföre aracı karakola çekmesini söyledikten sonra K.E.'yi yumrukladığı görüldü. Bazı yolcuların kavgayı ayırmaya çalıştığı, şoförün de 155'i arayarak polis çağırdığı görüntülere yansıdı. Daha sonra yolcuların otobüsü boşaltmasının ardından kapılar kapatılarak K.E.'nin araçta bekletildiği, kısa süre sonra gelen polisin şüpheliyi gözaltına aldığı görüldü. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
halk otobüsü Antalya taciz

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
belediye otobusleri ayakta yolcu almamali bazi kadinlar bilerek erkege sokuluyor bazi sapiklarada gun doguyor bence ayakta yolcu almak yasaklanmali
bazı şeyler bu kadar basit olmamalı.ya yanlış bi anlaşılma olduysa,karşıdaki insanın boş yere hayatı kararır
Hani görüntü nerde her görüntü var adam yok sarılmak dokunma nerde
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