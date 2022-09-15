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  4. Antalya'da hareketli anlar! Lüks yat denizin ortasında alev aldı... Botlarla kurtarıldılar

Antalya'da hareketli anlar! Lüks yat denizin ortasında alev aldı... Botlarla kurtarıldılar

15.09.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da içinde 6 kişinin bulunduğu lüks gezi yatı denizin ortasında alev aldı. Yatta bulunanların bir kısmı alevler nedeniyle denize atladı, bir kısmı da botlarla kurtarılıp diğer yatlara aktarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Antalya'da hareketli anlar! Lüks yat denizin ortasında alev aldı... Botlarla kurtarıldılar

Yangın, Alanya ilçesi Tersane açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şahmeran adlı lüks gezi yatı 6 kişiyle tura çıktı. Tersane açıklarına geldiği sırada lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yatta bulunanların bir kısmı kendini denize bırakırken, bir kısmı da Sahil Güvenlik Komutanlığına ait zodyak botla çevredeki diğer yatlara aktarıldı.

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MADDİ HASAR OLUŞTU

O sırada yanan teknenin yanına gelen kimi vatandaşlar jet-skiler ve sürat tekneleri su püskürterek yangını söndürmeye çalıştı. Bir teknenin bağladığı halat yardımıyla Alanya Limanı'na yanaştırılan lüks yat, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Makine dairesinden çıktığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, lüks yatta maddi hasar oluştu.

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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın yat
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