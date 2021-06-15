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  4. Antalya'da hareketli anlar! Pankart asıp bağırmaya başladı: Kendimi yakacağım

Antalya'da hareketli anlar! Pankart asıp bağırmaya başladı: Kendimi yakacağım

15.06.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yaşadığı dairenin balkonuna çıkarak "Adalet yerini bulsun” yazılı pankart asan ve kendisini eve kilitleyen şahıs, polis ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Vatandaşlar ise o anları kayda almak için adeta birbiriyle yarıştı.

Antalya'da hareketli anlar! Pankart asıp bağırmaya başladı: Kendimi yakacağım

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2768 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında yaşandı.

"PANKART ASARAK BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Dairede yaşayan Mesut T., sabah saatlerinde balkonuna “Adalet yerini bulsun” yazılı pankart asarak bağırmaya başladı. Durumu gören komşuları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 155, 110 ve 112 ekipleri sevk edildi. Şahıs uzun süre ekiplere kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine şahsı ikna etmek için müzakereci ekibi de geldi. Öte yandan bazı vatandaşlar, polisin çalışmalarını cep telefonu kamerası ile kayda almak için adeta birbiri ile yarıştığı görüldü.

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"ADALET VARSA CEZALARINI ÇEKECEKLER"

Şahıs zaman zaman balkona çıkarak, “Görecekler bilecekler. O sıkılan mermilerin bedelini verecekler. Adalet varsa cezalarını çekecekler. Alışmışlar insanları tehdit etmeye. Yeter. Yoksa burada kendimi yakacağım” diye bağırdı. Polis ekipleri tarafından 1 saat sonra ikna edilerek kapısı açtırılan Mesut T., işlemlerinin yapılması için polis karakoluna götürüldü. Pankart ise polis ekipleri ile tarafından toplandı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (İHA)

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