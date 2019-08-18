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Antalya'da hastane önünde çatışma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 12:56 | Son Güncelleme

Antalya'da Kepez Devlet Hastanesi önünde, husumetli iki grup, otomobillerinden birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Kepez Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Otomobil kundaklama nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen iki grup, hastane önünde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine görgü tanıklarının ifadesine göre taraflar otomobillerine binip, birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, daha sonra otomobilleriyle farklı yönlere kaçtı.

TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süre sonra şüphelilerin kullandığı araçlardan biri olan 07 AGZ 387 plakalı otomobili, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5899 Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Yapılan incelemede, otomobilin sağ ön kapı üstünde domuz kurşunu izine, sağ tarafta ise çok sayıda saçma izine rastlandı.

EVDE TÜFEK VE ÇOK SAYIDA FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilin terk edildiği sokaktaki evde oturanların konuyla bağlantısının olabileceğini düşünen polis, içeride arama yaptı.Aramada, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dolu fişek ele geçirildi. Olayda kullanılan silahlardan biri olduğu düşünülen tüfek ve fişekler incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri diğer aracın plakasını ve kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyip yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının görüntülerini incelemeye aldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya hastane çatışma

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