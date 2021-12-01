HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da iğrenç olay! Sevgilisiyle zorla birlikte olduktan sonra 2 arkadaşını çağırdı

Antalya'da iğrenç olay! Sevgilisiyle zorla birlikte olduktan sonra 2 arkadaşını çağırdı

01.12.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kuaför Z.K. (35), sevgilisi Y.T. ile arkadaşları D.A. ve M.D.'nin cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Yapılan kontrollerde, kadının üzerinde sperm tespit edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.

Antalya'da iğrenç olay! Sevgilisiyle zorla birlikte olduktan sonra 2 arkadaşını çağırdı

Olay, 29 Kasım günü saat 01.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı ormanında meydana geldi. Bir restoranda yemek yiyip eğlenen Z.K. ile erkek arkadaşı Y.T., ardından eve gitmek üzere otomobille yola çıktı. Düzlerçamı'na gelen Y.T., aracı ormana doğru sürdü. Burada Z.K.'yı darbedip, zorla birlikte olan Y.T., daha sonra D.A. ve M.D. adlı arkadaşlarını çağırdı. Belirtilen adrese gelen Y.T.'nin iki arkadaşı da Z.K.’ye cinsel saldırıda bulundu. Z.K.'yı ormanda bırakan Y.T. ile arkadaşları, otomobille bölgeden ayrıldı.

SPERM BULGULARINA RASTLANDI

Polisi arayan Z.K., başından geçenleri anlatıp 3 şüpheliden şikayetçi oldu. Z.K.'nin yapılan kontrolünde sperm bulgularına rastlandı.

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktıAlkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç görüntü! Dev dalgalar aracı yuttuİstanbul'da korkunç görüntü! Dev dalgalar aracı yuttu
Görenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandıGörenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandı
Yeni keşfedilen böcek türüne eski bakanın adı verildiYeni keşfedilen böcek türüne eski bakanın adı verildi
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Omicron açıklaması

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Omicron açıklaması

Bir kötü haber daha! Yüzde 300 zam bekleniyor

Bir kötü haber daha! Yüzde 300 zam bekleniyor

Erdoğan'dan Babacan'a '6 sıfır' yorumu: Ne sen attın?

Erdoğan'dan Babacan'a '6 sıfır' yorumu: Ne sen attın?

22 yaş küçük sevgilisiyle tatilde! Olay poz

22 yaş küçük sevgilisiyle tatilde! Olay poz

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.