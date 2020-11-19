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  4. Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

19.11.2020 23:16 | Son Güncelleme:
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Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Antalya'nın Akseki ilçesinde minibüs ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Hüseyin S. idaresindeki minibüs ile Akseki yönünden Manavgat yönüne gitmekte olan Lütfi Can U. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüleri ile minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Manavgat’ta çeşitli hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeni ile Manavgat-Akseki karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçlar çekiciler ile kaldırıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile soruşturma başlatıldı.

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