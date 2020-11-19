Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Hüseyin S. idaresindeki minibüs ile Akseki yönünden Manavgat yönüne gitmekte olan Lütfi Can U. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüleri ile minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Manavgat’ta çeşitli hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeni ile Manavgat-Akseki karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçlar çekiciler ile kaldırıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile soruşturma başlatıldı.



